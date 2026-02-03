健康網》太陽露臉 醫：曬太陽助膀胱鬆弛

台北內湖三總泌尿科主治醫師江佩璋表示，冬季曬點冬陽，可降低膀胱尿意；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近日天氣轉晴，久違的太陽終於露臉了。 走在路上，讓陽光曬在背上，你是不是也覺得，最近那種「動不動就想跑廁所」的緊繃感，似乎跟著寒流一起退散了？台北內湖三總泌尿科主治醫師江佩璋在臉書粉專「江佩璋醫師．泌尿專科」表示，這幾天看診，發現病人的眉頭都比較舒展，不像上週寒流來時，每個人進來都縮著脖子，一坐下就抱怨：「江醫師，我冷到連水都不敢喝，怎麼晚上還是起來尿四、五次？」

江佩璋表示，「我們的膀胱就像一個怕冷又怕黑的孩子。」當氣溫驟降、日照變少，掌管膀胱收縮的平滑肌就會變得特別敏感、躁動。這時候，窗外那道暖陽，其實就是最好的免費處方。為什麼我鼓勵大家去「曬太陽」？除了心情好，還有兩個泌尿科醫師看重的關鍵：

1.給膀胱一點「鬆弛」：維生素D不只是顧骨頭，它還負責調節膀胱平滑肌的穩定度。研究發現，體內維生素D濃度不足的人，發生夜尿、頻尿的風險比一般人高出許多。曬曬太陽，就像是幫緊繃的橡皮筋「鬆綁」，讓膀胱能裝更多尿液，不再一點點刺激就急著想排空。

2.喚醒身體的「隱形盾牌」：很多女生冬天容易反覆泌尿道感染，抗生素吃到怕。其實我們的膀胱內壁有一種天然的抗菌胜肽（LL-37），它是抵抗細菌的第一道防線，而啟動它的鑰匙正是維生素D。對於那些反覆感染的患者，有時候「陽光」比藥物更關鍵。

我知道大家會擔心：「江醫師，曬太陽流汗不是會結石嗎？」這裡要平反一下：會結石是因為你「水喝太少」，導致尿液濃縮，而不是因為曬太陽。冬日的陽光很溫柔，只要記得補水，它絕對是利大於弊的。

江佩璋建議，趁著這幾天回暖，別急著把窗簾拉上。 每天花個15分鐘，到陽台、公園曬曬太陽。只要感覺到「暖意」滲透進皮膚，你的膀胱就會感謝你。

