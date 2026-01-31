自由電子報
健康醫療
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》別急止癢 中醫談「下背型皮膚炎」

2026/01/31 11:07

不少人久坐釀成下背型皮膚炎。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

不少人久坐釀成下背型皮膚炎。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你聽過「下背型皮膚炎」嗎？上班族長時間久坐，對皮膚也是損害。彰化玉衡中醫師廖浩欽在臉書粉專「玉衡中醫診所 Yuheng Chinese Medical Clinic 」表示，很多人談到皮膚炎，第一個想到的就是「止癢」。因為癢，真的很難受；也因為癢，我們往往急著找一種能立刻壓下來的方法。

但在臨床上，特別是下背型皮膚炎這一類慢性問題，我常對病人說一句話：「將皮膚癒合，才是最佳的止癢對策。」這不是安慰，也不是口號，而是一個很現實的事實。

一、癢，從來不是敵人，而是警訊

癢，並不是皮膚在跟你作對。它只是皮膚在告訴你：「我已經受不了了。」當皮膚屏障受損、微小傷口不斷出現，神經末梢就會變得特別敏感。這時候，哪怕只是衣物摩擦、流汗、溫度變化，都足以引發強烈的不適。如果只想把癢壓下來，卻沒有讓皮膚真正修復，那癢一定會回來。

二、年輕時撐得住的清潔方式，年紀大了反而成為傷害

很多下背型皮膚炎的病人，生活習慣其實很「正常」：每天洗澡、用肥皂或清潔力強的沐浴產品、洗完覺得清爽、乾淨。這些在年輕時，或許撐得住。

但年齡增加，皮膚的狀態早已改變。皮脂分泌下降、修復速度變慢，原本的清潔方式，開始變成一種慢性刺激。皮膚被洗得太乾淨，反而失去保護，就像每天把剛結痂的傷口再洗掉一次。

三、搓澡與摩擦，是最常見卻最被低估的破壞

下背是一個特殊的位置：褲頭、鬆緊帶、皮帶，久坐時的壓迫，每天都在反覆摩擦。如果再加上洗澡時的用力搓洗、刷洗，皮膚幾乎沒有任何休息與修復的空間。很多病人會說：「不搓一下，總覺得不乾淨。」但對已經發炎的皮膚來說，每一次搓，都是一次重新受傷。

四、為什麼止癢藥只能撐一段時間？

類固醇或止癢藥，能迅速降低發炎反應，讓症狀暫時退下來。這一點，在急性期是必要的。但如果長期反覆使用，卻沒有同時修復皮膚屏障，結果往往是：癢感變得更敏感、停藥後反彈更快、皮膚變薄、顏色變深。不是藥不好，而是藥被迫承擔了它本來不該獨自承擔的任務。

五、真正有效的止癢，是讓皮膚重新站得住腳

當皮膚慢慢修復：神經末梢不再暴露、對刺激的反應下降、癢的門檻自然提高。這時候，即使沒有天天擦藥，癢也不容易出現。廖浩欽表示，將皮膚癒合，才是最佳的止癢對策。

六、下背型皮膚炎的關鍵，不在多做，而在少做

在這個階段，治療往往不是加法，而是減法：減少過度清潔、減少搓、磨、刷、減少衣物壓迫、給皮膚足夠的保濕與時間，讓皮膚不再天天被提醒要發炎，它才有餘裕修復。

七、皮膚會隨年齡改變，照顧方式也該跟著改變

很多慢性皮膚炎，不是治不好，而是我們用錯了年代的生活方式。年輕時可以承受的刺激，在中年以後，往往變成壓垮皮膚的最後一根稻草。當你願意放慢、放輕、放手，皮膚反而會開始配合你。

廖浩欽總結，如果你正在為反覆的癢所困，請記住這一句話：止癢，不是目標；癒合，才是。當皮膚真的修復了，癢，自然就沒有立足之地了。

中醫師廖浩欽認為，很多慢性皮膚炎，不是治不好，而是我們用錯了年代的生活方式。（圖取自shutterstock）

中醫師廖浩欽認為，很多慢性皮膚炎，不是治不好，而是我們用錯了年代的生活方式。（圖取自shutterstock）

