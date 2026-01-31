自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

北市大安區爆今年首例漢他病毒死亡 疾管署點名春季風險高

2026/01/31 13:30

雖然全年都有鼠出沒，但疾管署統計，國內漢他病毒每年1至5月出現最多病例，顯示春季風險相對高。（資料照）

雖然全年都有鼠出沒，但疾管署統計，國內漢他病毒每年1至5月出現最多病例，顯示春季風險相對高。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕台北市大安區驚傳今（2026）年首例漢他病毒死亡病例，立刻引發關注，疾病管制署今（31日）指出，根據國內統計發現，漢他病毒其實有明顯「季節性」，每年1至5月出現最多病例，顯示春季風險高，是防疫不可鬆懈的關鍵時期。

疾管署昨天證實，個案為70歲男性，感染漢他病毒症候群後不治，從發病到死亡僅8天，因出現發燒、呼吸喘及腸胃不適等症狀就醫，病情在短短數日內急轉直下，最終因敗血症併發多重器官衰竭死亡，為國內今年首例漢他病毒死亡個案。

疾管署副署長林明誠指出，根據統計，2017年至今累計44例漢他病毒病例，其中1月病例數最多，曾出現8例，3月至5月病例數也維持在相對高點，顯示漢他病毒在春季較容易發生；另從族群分布來看，44例病例中，30至59歲就占了32例，約近四分之三，男性29例、女性15例。

林明誠分析，老鼠全年都會繁殖，但春季族群可能相對增加，而漢他病毒感染也與職業暴露風險高度相關，過去不少病例與傳統市場或市場相關工作有關，這類工作環境與老鼠接觸機會較高，因此疾管署也會在市場等高風險場域，持續進行鼠類監測與防疫作業。

針對外界關注，為何病例會發生在台北市大安區這類高級住宅區，林明誠直言，這其實是常見迷思，老鼠是漢他病毒的重要病媒，而老鼠本來就高度適應人口密集的都市環境，不論是溝鼠、家鼠、屋頂鼠，或俗稱「錢鼠」的鼠類，都是漢他病毒、鉤端螺旋體及地斑等鼠媒疾病的重要傳播來源。

在防治方面，林明誠強調，漢他病毒防疫關鍵在於病媒防治與個人防護並行。國人習慣在過年前進行大掃除，清理屋內外環境時，至少一定要戴口罩，避免吸入可能帶有病原的空氣微粒。若發現老鼠糞便或尿液，切勿直接清掃，應先以稀釋漂白水消毒，靜置約30分鐘，待病毒去活化後再清理，較為安全。

此外，抹布、拖把、掃帚、刷子等清潔工具若接觸過鼠類排泄物，務必先消毒再使用，避免污染其他器物。居家環境也應同步落實防鼠措施，包括「不讓鼠吃、不讓鼠住、不讓鼠來」，並視情況採取鼠餌、鼠籠或黏鼠板等滅鼠方式，從降低病媒族群密度著手，才能真正降低感染風險。

