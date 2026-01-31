自由電子報
健康醫療
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》感冒一直咳不停？ 營養師點名7大NG食物

2026/01/31 12:51

好食課營養師林世航表示，想要避免咳嗽症狀加重，日常飲食應避免甜食、油炸、辛辣等7種NG食物，以免小咳變成咳不停；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕感冒、流感來襲期間，不少人常出現一直咳不停的困擾。其實，咳嗽不僅與與病不有關，好食課營養師林世航（Titan）於臉書專頁「好食課」發文表示，吃錯食物也可能讓感冒咳嗽反覆加重，尤其甜食、油炸與刺激性等飲食，常是讓小咳變成咳不停的關鍵原因。

林世航指出，想要避免咳嗽症狀加重，日常飲食應避免以下7種NG食物，以免小咳變成咳不停：

感冒期間少碰甜食：雖然適度的蔗糖可降低喉嚨敏感度，蜂蜜也有助舒緩咳嗽問題，但甜食有許多人工添加物及油脂，容易引發過敏性咳嗽，或加重發炎問題。

油炸食品恐加重咳嗽：炸物通常乾且硬，容易刺激口腔及食道黏膜，造成加重咳嗽、喉嚨乾癢問題。

感冒避免辛辣食物刺激：容易刺激食道黏膜，加重發炎情形。

高組織胺食物須小心：如果本來就是過敏體質，遇上花粉、灰塵等過敏原，容易因體內釋出大量組織胺而有紅腫、發癢、流鼻水等問題，此時建議避免食用高組織胺食物，例如：加工肉品、發酵食品、酒等，以免體內組織胺過多，加重咳嗽等過敏反應。

易碎／鬆散食物易引發咳嗽：吞嚥困難或是喉嚨痛的人，食用餅乾、糕餅等易碎或容易產生碎屑的食物，很可能因食物太乾難成團而被嗆到，引發咳嗽問題。

冰品冷飲易刺激呼吸道：雖然喉嚨痛喝冷飲可舒緩疼痛感，但若有嚴重咳嗽問題，需注意冰品可能因刺激呼吸道而加重咳嗽。

易引發胃食道逆流食物：胃食道逆流其實不是只有火燒心症狀，除了常見的打嗝、脹氣、嘔吐外，胃食道逆流還有一些非典型症狀，其中就包含咳嗽這一項。可能是因胃酸或胃中的酸氣刺激食道神經而造成咳嗽不斷，所以如果是飯後容易咳嗽者須注意。

此外，林世航說，除了避開上述甜食、油炸食品、辛辣食物、酒精飲品外，咖啡、巧克力，以及產氣食物如汽水、地瓜，過酸食物如檸檬汁，也易引發胃食道逆流，建議先減少食用，並注意吃飯須細嚼慢嚥，勿一次大量進食，飯後2小時內也不要躺平，以防胃酸逆流引發咳嗽。

林世航提醒，若感冒咳嗽久久未好轉，除可檢視是否踩雷吃到NG食物，成為讓症狀反覆的隱形推手，並建議應至醫療院所諮詢醫事人員，接受檢查為佳。

