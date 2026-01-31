健康網》天天吃茶葉蛋血糖飆？ 營養師揭含糖真相1關鍵

營養師曾建銘表示，茶葉蛋的滷汁中確實可能添加冰糖或可樂等，但是否影響血糖的關鍵，不在於滷汁是否含糖，而在於實際滲透進蛋內的糖量多寡。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕最近「脆」（Threads）熱議「茶葉蛋含糖高」話題，有人說它是高糖隱形殺手，也有人認為它是健身神物。對此，營養師曾建銘表示，茶葉蛋在製作過程中，確實可能於滷汁中添加冰糖或可樂等，但是否影響血糖的關鍵不在於滷汁是否含糖，而在於實際滲透進蛋內的糖量多寡。

為什麼吃茶葉蛋會有高糖疑慮？曾建銘於臉書專頁「吃對營養所｜建銘營養師」發文表示，這其實不是空穴來風。為了讓茶葉蛋上色漂亮、有香氣且不死鹹，超商或店家的滷汁配方中，確實常添加冰糖、焦糖色素，甚至有些獨門配方會加可樂。因此，若針對滷汁本身而言，確實是有含糖。

不過，曾建銘進一步說明，含糖真正關鍵在於實際滲透量，因為我們吃的是蛋，不是喝滷汁。而且雞蛋有蛋殼與蛋膜2層物理屏障，雖然滲透壓會讓味道進入蛋白，但大分子的糖要穿透進去的比例其實有限。

此外，依衛福部食品成分資料庫或各大超商官網公告數值顯示，一般水煮蛋所含碳水化合物約0.5g（雞蛋天生自帶的微量醣），而超商茶葉蛋的碳水化合物依浸泡時間而定，平均約落在0.6g-1.5g之間。也就是說，1顆茶葉蛋比起水煮蛋，頂多增加1g 左右的糖。這對於絕大多數人的血糖波動或總熱量控制，影響幾乎可以忽略不計。

曾建銘提醒，比起含量不到1g的糖，鈉含量才是依該在意的重點。茶葉蛋的鈉含量約200-400mg，通常是水煮蛋的3-4倍，對於一般人或減脂族來說，茶葉蛋仍是CP值極高的蛋白質來源，且利大於弊。但對於嚴格備賽、實行極低碳飲食的人來說，若連1g碳水都須計較，那麼水煮蛋確實是更好的選擇。

曾建銘並特別強調，對於高血壓、腎臟病友來說，請把重點放在「鈉」。建議挑選殼裂縫少、顏色淺的蛋，或者1週控制攝取頻率，這比擔心糖更重要。飲食沒有絕對的黑白對錯，只有劑量和適不適合內分泌，只要看懂數據，就不需要為了1g的糖感到焦慮。

