自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》天天吃茶葉蛋血糖飆？ 營養師揭含糖真相1關鍵

2026/01/31 11:45

營養師曾建銘表示，茶葉蛋的滷汁中確實可能添加冰糖或可樂等，但是否影響血糖的關鍵，不在於滷汁是否含糖，而在於實際滲透進蛋內的糖量多寡。（資料照）

營養師曾建銘表示，茶葉蛋的滷汁中確實可能添加冰糖或可樂等，但是否影響血糖的關鍵，不在於滷汁是否含糖，而在於實際滲透進蛋內的糖量多寡。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕最近「脆」（Threads）熱議「茶葉蛋含糖高」話題，有人說它是高糖隱形殺手，也有人認為它是健身神物。對此，營養師曾建銘表示，茶葉蛋在製作過程中，確實可能於滷汁中添加冰糖或可樂等，但是否影響血糖的關鍵不在於滷汁是否含糖，而在於實際滲透進蛋內的糖量多寡。

為什麼吃茶葉蛋會有高糖疑慮？曾建銘於臉書專頁「吃對營養所｜建銘營養師」發文表示，這其實不是空穴來風。為了讓茶葉蛋上色漂亮、有香氣且不死鹹，超商或店家的滷汁配方中，確實常添加冰糖、焦糖色素，甚至有些獨門配方會加可樂。因此，若針對滷汁本身而言，確實是有含糖。

不過，曾建銘進一步說明，含糖真正關鍵在於實際滲透量，因為我們吃的是蛋，不是喝滷汁。而且雞蛋有蛋殼與蛋膜2層物理屏障，雖然滲透壓會讓味道進入蛋白，但大分子的糖要穿透進去的比例其實有限。

此外，依衛福部食品成分資料庫或各大超商官網公告數值顯示，一般水煮蛋所含碳水化合物約0.5g（雞蛋天生自帶的微量醣），而超商茶葉蛋的碳水化合物依浸泡時間而定，平均約落在0.6g-1.5g之間。也就是說，1顆茶葉蛋比起水煮蛋，頂多增加1g 左右的糖。這對於絕大多數人的血糖波動或總熱量控制，影響幾乎可以忽略不計。

曾建銘提醒，比起含量不到1g的糖，鈉含量才是依該在意的重點。茶葉蛋的鈉含量約200-400mg，通常是水煮蛋的3-4倍，對於一般人或減脂族來說，茶葉蛋仍是CP值極高的蛋白質來源，且利大於弊。但對於嚴格備賽、實行極低碳飲食的人來說，若連1g碳水都須計較，那麼水煮蛋確實是更好的選擇。

曾建銘並特別強調，對於高血壓、腎臟病友來說，請把重點放在「鈉」。建議挑選殼裂縫少、顏色淺的蛋，或者1週控制攝取頻率，這比擔心糖更重要。飲食沒有絕對的黑白對錯，只有劑量和適不適合內分泌，只要看懂數據，就不需要為了1g的糖感到焦慮。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中