健康 > 新聞現時批 > 新知傳真

胰臟癌為何是「癌王」？ 科學家解密：關鍵在「星狀細胞」叛變鋪路

2026/01/28 13:30

被稱為「癌王」的胰臟癌因早期症狀不明顯，發現時往往已擴散；最新研究揭露其利用蛋白質「鋪路」的轉移機制。（圖取自FREEPIK）



〔編譯陳成良／綜合報導〕胰臟癌（尤其是胰臟腺癌）長期被稱為「癌王」，因為其致死率高得驚人，全球每年約有51萬新病例，同時也有近乎相同數量的死亡病例，存活率極低。為何這種癌症如此致命且難以治療？巴西研究團隊指出，癌細胞並非單打獨鬥，而是策反了周圍的健康細胞當「幫兇」，主動鋪路讓腫瘤擴散。

根據科技新聞網站《SciTechDaily》報導，這項發表於《分子與細胞內分泌學》（Molecular and Cellular Endocrinology）期刊的最新研究發現，關鍵在於胰臟內的「星狀細胞」（Stellate Cells）。在正常情況下，這些細胞負責修復組織；但在癌症環境中，它們被腫瘤「洗腦」，開始大量分泌一種名為「骨膜蛋白」（Periostin）的蛋白質。

研究主持人納卡亞（Helder Nakaya）解釋，這種骨膜蛋白就像是負責「鋪路」的工兵，它會重塑腫瘤周圍的環境，把原本健康的組織結構打亂，為癌細胞開闢出一條通往神經系統的通道。

神經當成「高速公路」　硬化組織擋住化療藥

研究進一步指出，胰臟癌之所以致命，是因為它具有極強的「神經周圍侵犯」（Perineural Invasion）能力。透過骨膜蛋白開路，癌細胞能輕易鑽入神經束，並將神經當作「高速公路」迅速轉移到身體其他部位。這解釋了為何許多患者在早期就會感到劇烈疼痛，且在發現時往往已發生轉移。

更糟的是，這種病變會導致腫瘤周圍形成緻密的纖維化組織（硬塊），如同築起一道城牆，導致化療藥物或免疫療法難以滲透進去殺死癌細胞。

這項發現為治療帶來了新希望。臨床腫瘤學家小烏森（Pedro Luiz Serrano Uson Junior）指出，既然知道了「骨膜蛋白」是幫凶，未來就有機會開發專門的抗體藥物來阻斷它。若能在早期抑制星狀細胞的活性，就有望阻斷癌細胞的擴散路徑，為未來的臨床治療提供新的策略方向。

