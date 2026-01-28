母乳並非無菌液！研究：「垂直傳遞」特定菌株定植嬰兒腸道

最新研究證實母乳具備「垂直傳遞」機制，能將關鍵益生菌播種至嬰兒腸道。此外，哺乳過程也存在逆向流動，讓嬰兒口腔細菌回流至母體，展現複雜的動態訊息交換；情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕許多家長將母乳視為最珍貴的營養來源，但其生理功能遠比想像中更具動態性。最新醫學研究發現，母乳並非傳統認知的「無菌營養液」，而是一套活的「微生物傳送門」，能將特定益生菌從母親直接傳遞給嬰兒，與孩子早期腸道菌叢的建立密切相關。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，由芝加哥大學醫學中心（UChicago Medicine）領銜的國際團隊，針對507份母乳與嬰兒糞便樣本進行深度基因分析。研究證實，母乳中存在的微型生態系統，對於嬰兒的營養吸收、代謝發展以及免疫系統成熟具有指標性意義。

研究發現，母乳中佔主導地位的是「雙歧桿菌（Bifidobacteria）」，其中又以「長雙歧桿菌（Bifidobacterium longum）」最為關鍵。數據顯示，超過50％的母乳樣本中含有此菌種，且高達98％的受測嬰兒腸道中，都能發現與母親乳汁中完全相同的菌株指紋。

這項發表於權威期刊《自然通訊》（Nature Communications）的研究指出，這種「垂直傳遞（Vertical transmission）」並非偶然。透過宏基因組學（Metagenomic）技術，科學家精確追蹤到母子間一致的細菌指紋，證實母乳正是嬰兒腸道微生物的原始「種子箱」。

驚見逆向回流 寶寶口腔細菌會「傳回」母體

研究還揭示了一個特殊的物理現象：嬰兒吸吮乳汁時會發生「逆向流動（Retrograde flow）」。原本存在於寶寶口腔中的鏈球菌（Streptococcus）等細菌，會經由乳頭回流進入母體乳腺。這意味著哺乳過程並非單向給予，而是一種雙向的生物訊息交換，幫助母體感應嬰兒的健康狀態。

研究人員強調，雖然母乳中也可能含有大腸桿菌等潛在致病原，但在受測的健康母子中，這些細菌處於平衡狀態。雖然此發現揭示了傳遞路徑，但研究作者提醒，由於目前樣本僅限於健康受試者，相關數據尚不足以直接作為臨床診斷或飲食建議。

追蹤健康軌跡 未來有助優化精準醫療

研究主導者費雷蒂（Pamela Ferretti）博士表示，這項發現填補了嬰兒早期健康數據的空白。未來科學家將進一步研究環境因素是否會經由這條途徑傳遞。這項突破不僅深化了對母乳價值的理解，更有助於未來設計出針對不同嬰兒需求的「精準醫療」方案，預測並優化孩子長遠的健康軌跡。

