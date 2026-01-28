自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

母乳並非無菌液！研究：「垂直傳遞」特定菌株定植嬰兒腸道

2026/01/28 11:33

最新研究證實母乳具備「垂直傳遞」機制，能將關鍵益生菌播種至嬰兒腸道。此外，哺乳過程也存在逆向流動，讓嬰兒口腔細菌回流至母體，展現複雜的動態訊息交換；情境照。（圖取自freepik）

最新研究證實母乳具備「垂直傳遞」機制，能將關鍵益生菌播種至嬰兒腸道。此外，哺乳過程也存在逆向流動，讓嬰兒口腔細菌回流至母體，展現複雜的動態訊息交換；情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕許多家長將母乳視為最珍貴的營養來源，但其生理功能遠比想像中更具動態性。最新醫學研究發現，母乳並非傳統認知的「無菌營養液」，而是一套活的「微生物傳送門」，能將特定益生菌從母親直接傳遞給嬰兒，與孩子早期腸道菌叢的建立密切相關。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，由芝加哥大學醫學中心（UChicago Medicine）領銜的國際團隊，針對507份母乳與嬰兒糞便樣本進行深度基因分析。研究證實，母乳中存在的微型生態系統，對於嬰兒的營養吸收、代謝發展以及免疫系統成熟具有指標性意義。

研究發現，母乳中佔主導地位的是「雙歧桿菌（Bifidobacteria）」，其中又以「長雙歧桿菌（Bifidobacterium longum）」最為關鍵。數據顯示，超過50％的母乳樣本中含有此菌種，且高達98％的受測嬰兒腸道中，都能發現與母親乳汁中完全相同的菌株指紋。

這項發表於權威期刊《自然通訊》（Nature Communications）的研究指出，這種「垂直傳遞（Vertical transmission）」並非偶然。透過宏基因組學（Metagenomic）技術，科學家精確追蹤到母子間一致的細菌指紋，證實母乳正是嬰兒腸道微生物的原始「種子箱」。

驚見逆向回流　寶寶口腔細菌會「傳回」母體

研究還揭示了一個特殊的物理現象：嬰兒吸吮乳汁時會發生「逆向流動（Retrograde flow）」。原本存在於寶寶口腔中的鏈球菌（Streptococcus）等細菌，會經由乳頭回流進入母體乳腺。這意味著哺乳過程並非單向給予，而是一種雙向的生物訊息交換，幫助母體感應嬰兒的健康狀態。

研究人員強調，雖然母乳中也可能含有大腸桿菌等潛在致病原，但在受測的健康母子中，這些細菌處於平衡狀態。雖然此發現揭示了傳遞路徑，但研究作者提醒，由於目前樣本僅限於健康受試者，相關數據尚不足以直接作為臨床診斷或飲食建議。

追蹤健康軌跡　未來有助優化精準醫療

研究主導者費雷蒂（Pamela Ferretti）博士表示，這項發現填補了嬰兒早期健康數據的空白。未來科學家將進一步研究環境因素是否會經由這條途徑傳遞。這項突破不僅深化了對母乳價值的理解，更有助於未來設計出針對不同嬰兒需求的「精準醫療」方案，預測並優化孩子長遠的健康軌跡。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中