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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

全台首例！三總國際醫療橫膈膜節律器植入手術 助菲籍護理師自由呼吸

2026/03/23 17:23

Wendy因為腦部出血、手術後嚴重並發症造成呼吸與行動受限，丈夫Mark為幫助愛妻脫離呼吸器，遠渡重洋前往三總求醫。（記者林志怡攝）

Wendy因為腦部出血、手術後嚴重並發症造成呼吸與行動受限，丈夫Mark為幫助愛妻脫離呼吸器，遠渡重洋前往三總求醫。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕自主呼吸對於生活品質至關重要，菲律賓護理師Wendy因為腦部出血、手術後嚴重並發症造成呼吸與行動受限，丈夫Mark為幫助愛妻脫離呼吸器，遠渡重洋前往三總求醫，而Wendy接受橫隔膜節律器（DPS）植入手術後，成功脫離呼吸器，並得以展開復健。

現年37歲的菲律賓小兒科護理師Wendy本在英國醫院服務，2024年3月懷孕22週時，因先天性疾病造成腦部出血，接受腦部手術後出現嚴重併發症，引發「後天性中樞性低通氣症候群」，大腦失去自動調節呼吸功能，雖在昏迷的狀況下堅強生下女兒，卻持續24小時依賴呼吸機與氧氣支持。

三總外科部主任黃才旺說，唯有脫離呼吸器，Wendy才能展開復健，Wendy的丈夫Mark因此不斷尋找能夠解決Wendy呼吸依賴問題的方法，並得知台灣曾經完成DPS植入手術，與醫師多次討論後，來台尋求國際醫療。

黃才旺解釋，橫膈的肌肉收縮貢獻了人類呼吸的40%，若脊髓或膈神經受損，導致橫膈無法正常收縮或接收呼吸訊號，患者將無法正常呼吸，甚至陷入需要依賴呼吸器等維生器材的困境，DPS透過植入電極，以電流刺激橫膈運作，患者術後縮短甚至脫離對呼吸機的依賴，進而大幅改善生活品質與行動尊嚴。

此外，黃才旺指出，DPS適應症包括肌萎縮性側索硬化症（漸凍症）、其他神經肌肉疾病導致的慢性呼吸衰竭、先天／後天中樞性低通氣症候群、高位頸椎脊髓損傷等，雖已在歐美普及多年，在亞洲採用程度不一，三總是目前台灣唯一具備DPS植入經驗與專業技術的醫療機構。

Mark（左一）說，在台灣接受國際醫療服務，讓他最有感的是「被當成醫療團隊的一員」，充分參與了每一步的醫療決策。（記者林志怡攝）

Mark（左一）說，在台灣接受國際醫療服務，讓他最有感的是「被當成醫療團隊的一員」，充分參與了每一步的醫療決策。（記者林志怡攝）

為協助Wendy完成這次手術，由國際醫療中心主任方文輝召集相關部門，經術前多次線上視訊會議與評估後來台，在3月4日接受3小時的手術後，於11日自加護中心轉至呼吸照護中心，19日成功脫離呼吸器並展開復健治療，預計於本月底搭機返國。

黃才旺強調，橫膈膜節律器是呼吸重建領域的一大突破，Wendy術後呼吸功能也大幅進步，成功脫離呼吸依賴，並能在無管路狀態下自主呼吸，三總透過此次台灣首例國際醫療個案的成功經驗，不僅證實了橫膈膜節律器植入技術在治療上的關鍵地位，更向國際展現了台灣醫療在跨國、跨部門、跨職類整合上的國際標竿實力。

Mark和Wendy在醫療團隊陪伴下，慶祝手術成功。（記者林志怡攝）

Mark和Wendy在醫療團隊陪伴下，慶祝手術成功。（記者林志怡攝）

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