自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

醫院評鑑週期延長至6年！石崇良揭2配套機制

2026/01/28 11:36

衛福部長石崇良指出，未來評鑑將走向常態化的品質監測系統。（記者林志怡攝）

衛福部長石崇良指出，未來評鑑將走向常態化的品質監測系統。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部近期公告修正醫院評鑑及教學醫院評鑑作業程序，將醫院評鑑週期自4年改為6年，邁出醫院評鑑制度改革的第一步。衛福部長石崇良指出，未來評鑑將走向常態化的品質監測系統，目前也持續建立相關指標，未來也會搭配「即時追蹤輔導」與「不定時追蹤輔導」等多元管理作法，維持醫療品質。

歷年醫院評鑑往往需要醫療院所耗費大量時間、人力準備資料，造成額外的行政負擔，衛福部因此從2024年起啟動醫院評鑑改革。石崇良說明，醫院評鑑過去都是以4年一輪為原則，但在新冠肺炎疫情期間，曾彈性延長評鑑週期，並輔以醫策會透過輔導訪視方式強化管理。

石崇良說，從疫情期間延長醫院評鑑週期、輔以醫策會訪視的經驗來看，此舉取代過去制式的評鑑工作，各醫療院所的院內感染情況也大幅降低，顯示此一做法具有正面效益，而衛福部考量應減少醫院評鑑所需的文書與準備工作，故在醫院評鑑改革的第一步中，先將評鑑週期延長至6年。

此外，石崇良表示，延長醫院評鑑的同時，衛福部也會輔以資訊系統、常態性監測指標建立與優化，使醫院評鑑轉為常態化的品質監測系統，並搭配「即時追蹤輔導」與「不定時追蹤輔導」等多元的管理作為，維持醫療品質，前者主要針對重大病安或醫療事件，後者則針對評鑑表現「低空飛過」的醫療院所。

以近期引起各界關注的中榮案為例，石崇良強調，病安是醫療品質的基礎，醫療安全不可以放鬆，衛福部對於這類情節重大的特殊醫療事件，會採取重點評鑑作為，釐清醫療院所相關管理作為是否存在疏失，中榮一案近期醫事司也已經安排委員，後續會啟動訪查。

石崇良也提到，日常監測指標所需的系統方面，健保署從去（2025）年起就持續進行系統嫁接工作，將健保既有指標，與醫策會評鑑時可能使用的品質指標、民間常用品質系統等進行整合，首先確保指標定義統一，後續再採取連集的方式統整，完成到一個階段後會對外宣布。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中