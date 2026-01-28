醫院評鑑週期延長至6年！石崇良揭2配套機制

衛福部長石崇良指出，未來評鑑將走向常態化的品質監測系統。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部近期公告修正醫院評鑑及教學醫院評鑑作業程序，將醫院評鑑週期自4年改為6年，邁出醫院評鑑制度改革的第一步。衛福部長石崇良指出，未來評鑑將走向常態化的品質監測系統，目前也持續建立相關指標，未來也會搭配「即時追蹤輔導」與「不定時追蹤輔導」等多元管理作法，維持醫療品質。

歷年醫院評鑑往往需要醫療院所耗費大量時間、人力準備資料，造成額外的行政負擔，衛福部因此從2024年起啟動醫院評鑑改革。石崇良說明，醫院評鑑過去都是以4年一輪為原則，但在新冠肺炎疫情期間，曾彈性延長評鑑週期，並輔以醫策會透過輔導訪視方式強化管理。

石崇良說，從疫情期間延長醫院評鑑週期、輔以醫策會訪視的經驗來看，此舉取代過去制式的評鑑工作，各醫療院所的院內感染情況也大幅降低，顯示此一做法具有正面效益，而衛福部考量應減少醫院評鑑所需的文書與準備工作，故在醫院評鑑改革的第一步中，先將評鑑週期延長至6年。

此外，石崇良表示，延長醫院評鑑的同時，衛福部也會輔以資訊系統、常態性監測指標建立與優化，使醫院評鑑轉為常態化的品質監測系統，並搭配「即時追蹤輔導」與「不定時追蹤輔導」等多元的管理作為，維持醫療品質，前者主要針對重大病安或醫療事件，後者則針對評鑑表現「低空飛過」的醫療院所。

以近期引起各界關注的中榮案為例，石崇良強調，病安是醫療品質的基礎，醫療安全不可以放鬆，衛福部對於這類情節重大的特殊醫療事件，會採取重點評鑑作為，釐清醫療院所相關管理作為是否存在疏失，中榮一案近期醫事司也已經安排委員，後續會啟動訪查。

石崇良也提到，日常監測指標所需的系統方面，健保署從去（2025）年起就持續進行系統嫁接工作，將健保既有指標，與醫策會評鑑時可能使用的品質指標、民間常用品質系統等進行整合，首先確保指標定義統一，後續再採取連集的方式統整，完成到一個階段後會對外宣布。

