自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健檢好好看》卵子夠嗎？醫：數據是參考 這才是關鍵

2026/01/29 09:00

近年不少人詢問凍卵與人工生殖，然不少女性對自己的卵子數量感到憂心。（合成照，圖取自freepik）

近年不少人詢問凍卵與人工生殖，然不少女性對自己的卵子數量感到憂心。（合成照，圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕女性備孕前，一定要問的問題是「我的卵子夠嗎？」禾馨醫療婦產科醫師林孟萱表示「數據是參考，策略與心態才是關鍵。」她解析：臨床上會檢視AMH、FSH、AFC等數值；若想提升剩餘卵子的品質，可透過調整生活習慣以及營養補充來達到。

林孟萱表示，許多女性在備孕時，最擔心的就是「我的卵子還夠嗎？」或「數值不好是不是就沒機會了？」。其實，數據是參考，而策略與心態才是關鍵。

一、 案例分享：數據不代表終點，找對策略是關鍵

在診間，我常遇到因為數值而焦慮的案例，這兩位女性的故事代表了不同的希望：

案例 A（高齡壓力）： 37 歲的林小姐，婚後兩年未孕。檢查發現 AMH 僅 0.6 ng/mL（同年齡平均約 2.0 以上）。她當時幾乎崩潰，覺得自己沒希望了。我告訴她：「數字高低決定速度，但『卵子品質』才是決定終點的關鍵。」經過半年的生活調整與藥物輔助，她最終成功培育出優質胚胎並順利生產。

案例 B（年輕早衰）： 30 歲的陳小姐，因經期不規律就醫，赫然發現 AMH 僅 0.8 ng/mL。她非常震驚：「我才 30 歲，為什麼卵子庫存已經像 40 歲的人？」

當時我建議陳小姐：「雖然庫存少，但妳有年輕的優勢，卵子品質相對穩定，我們要趕快行動。」陳小姐聽從建議，積極完成所有檢查並領取了排卵藥，準備正式進入人工受孕療程。沒想到，就在預計植入前的那個週期，她居然自然懷孕了！

這證明了當身體處於積極準備、營養補足且心態轉為專注於療程時，那顆「質優」的卵子往往就會在最適當的時機出現。

二、 通常與卵子相關的健康檢查，需要檢查哪些部分？

若想了解卵巢與卵子的健康狀態，臨床上主要參考以下三項指標：

AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）： 抽血檢查，不受經期影響。反映卵巢內卵子的總庫存量。

FSH（促濾泡成熟激素）： 需在經期第 2-3 天抽血。用來評估卵巢功能的衰退程度。

AFC（基礎濾泡總數）： 透過超音波檢查。醫師直接點算當月卵巢中發育的原始卵泡數量。

三、 若想知道自己的卵子數量／懷孕機率，該看哪一項？

看數量（庫存）：請看 AMH。 這就像是妳的卵子銀行存款，數值越高表示存貨越多。

看懷孕機率：需要「年齡 + AMH」綜合評估。 醫學上沒有單一數值能算出「懷孕率 %」，但 AMH 決定了妳有多少試錯的機會，而年齡則決定了卵子的健康程度。 即使 AMH 低，只要年齡輕或保養得宜，每一顆卵子的懷孕貢獻度依然很高。

四、 如何恢復卵子健康？我當時給予的建議

針對這兩位個案，我當時給予了以下三點核心建議，目標是「提升剩餘卵子的品質」：

輔助營養補充：建議每日補充 DHEA（有助於提升卵巢環境）及 Q10（提供卵子分裂所需的能量），並攝取足夠的維生素 D3。

抗發炎生活：嚴禁熬夜（生長激素在睡眠中分泌）、戒除精緻糖。我建議採取「地中海飲食」，多攝取深色蔬菜與好油脂（如橄欖油、堅果）。

增加盆腔循環：建議每日快走 30 分鐘，增加骨盆腔血液循環，這能幫助卵巢獲得更充足的養分。

林孟萱總結，檢查數據是為了讓我們「提早佈局」。如果數值不理想，我們可以及早透過醫療介入與生活調整，在有限的庫存中精選出最強壯的種子。

禾馨醫療婦產科醫師林孟萱表示，被婦女詢問「我的卵子夠嗎」時，她多數回答：「策略與心態才是關鍵。」（禾馨醫療提供）

禾馨醫療婦產科醫師林孟萱表示，被婦女詢問「我的卵子夠嗎」時，她多數回答：「策略與心態才是關鍵。」（禾馨醫療提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中