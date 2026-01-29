健檢好好看》卵子夠嗎？醫：數據是參考 這才是關鍵

近年不少人詢問凍卵與人工生殖，然不少女性對自己的卵子數量感到憂心。（合成照，圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕女性備孕前，一定要問的問題是「我的卵子夠嗎？」禾馨醫療婦產科醫師林孟萱表示「數據是參考，策略與心態才是關鍵。」她解析：臨床上會檢視AMH、FSH、AFC等數值；若想提升剩餘卵子的品質，可透過調整生活習慣以及營養補充來達到。

林孟萱表示，許多女性在備孕時，最擔心的就是「我的卵子還夠嗎？」或「數值不好是不是就沒機會了？」。其實，數據是參考，而策略與心態才是關鍵。

一、 案例分享：數據不代表終點，找對策略是關鍵

在診間，我常遇到因為數值而焦慮的案例，這兩位女性的故事代表了不同的希望：

案例 A（高齡壓力）： 37 歲的林小姐，婚後兩年未孕。檢查發現 AMH 僅 0.6 ng/mL（同年齡平均約 2.0 以上）。她當時幾乎崩潰，覺得自己沒希望了。我告訴她：「數字高低決定速度，但『卵子品質』才是決定終點的關鍵。」經過半年的生活調整與藥物輔助，她最終成功培育出優質胚胎並順利生產。

案例 B（年輕早衰）： 30 歲的陳小姐，因經期不規律就醫，赫然發現 AMH 僅 0.8 ng/mL。她非常震驚：「我才 30 歲，為什麼卵子庫存已經像 40 歲的人？」

當時我建議陳小姐：「雖然庫存少，但妳有年輕的優勢，卵子品質相對穩定，我們要趕快行動。」陳小姐聽從建議，積極完成所有檢查並領取了排卵藥，準備正式進入人工受孕療程。沒想到，就在預計植入前的那個週期，她居然自然懷孕了！

這證明了當身體處於積極準備、營養補足且心態轉為專注於療程時，那顆「質優」的卵子往往就會在最適當的時機出現。

二、 通常與卵子相關的健康檢查，需要檢查哪些部分？

若想了解卵巢與卵子的健康狀態，臨床上主要參考以下三項指標：

AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）： 抽血檢查，不受經期影響。反映卵巢內卵子的總庫存量。

FSH（促濾泡成熟激素）： 需在經期第 2-3 天抽血。用來評估卵巢功能的衰退程度。

AFC（基礎濾泡總數）： 透過超音波檢查。醫師直接點算當月卵巢中發育的原始卵泡數量。

三、 若想知道自己的卵子數量／懷孕機率，該看哪一項？

看數量（庫存）：請看 AMH。 這就像是妳的卵子銀行存款，數值越高表示存貨越多。

看懷孕機率：需要「年齡 + AMH」綜合評估。 醫學上沒有單一數值能算出「懷孕率 %」，但 AMH 決定了妳有多少試錯的機會，而年齡則決定了卵子的健康程度。 即使 AMH 低，只要年齡輕或保養得宜，每一顆卵子的懷孕貢獻度依然很高。

四、 如何恢復卵子健康？我當時給予的建議

針對這兩位個案，我當時給予了以下三點核心建議，目標是「提升剩餘卵子的品質」：

輔助營養補充：建議每日補充 DHEA（有助於提升卵巢環境）及 Q10（提供卵子分裂所需的能量），並攝取足夠的維生素 D3。

抗發炎生活：嚴禁熬夜（生長激素在睡眠中分泌）、戒除精緻糖。我建議採取「地中海飲食」，多攝取深色蔬菜與好油脂（如橄欖油、堅果）。

增加盆腔循環：建議每日快走 30 分鐘，增加骨盆腔血液循環，這能幫助卵巢獲得更充足的養分。

林孟萱總結，檢查數據是為了讓我們「提早佈局」。如果數值不理想，我們可以及早透過醫療介入與生活調整，在有限的庫存中精選出最強壯的種子。

禾馨醫療婦產科醫師林孟萱表示，被婦女詢問「我的卵子夠嗎」時，她多數回答：「策略與心態才是關鍵。」（禾馨醫療提供）

