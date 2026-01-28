自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

桃市1年簽署預立醫療人數逾3千人 家庭醫師助提前規劃醫療選擇

2026/01/28 10:19

桃園市衛生局推動居家失能個案家庭醫師照護方案，讓家庭醫師走進家門，說明「預立醫療照護諮商」及「預立醫療決定」。（衛生局提供）

桃園市衛生局推動居家失能個案家庭醫師照護方案，讓家庭醫師走進家門，說明「預立醫療照護諮商」及「預立醫療決定」。（衛生局提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市推動預立醫療決定，去（2025）年簽署人數達3056人，衛生局表示，對許多家庭來說，照顧失能長輩是一段漫長而辛苦的路，除了日常照護與就醫安排，最難的往往是「萬一哪天無法替自己說話，該怎麼做選擇？」因此，衛生局也推動居家失能個案家庭醫師照護方案，讓家庭醫師走進家門，運用家庭醫師與個案及家屬長期互動所建立的信任關係，說明「預立醫療照護諮商（ACP）」及「預立醫療決定（AD）」，協助民眾在意識清楚時，及早做出符合自身價值的醫療決定。

桃園市民安診所醫師沈芝辰分享「1張決定書，為愛留下尊嚴」的暖心故事，74歲的劉女士因中風無法行走，且長期罹患糖尿病，日常生活起居需仰賴家人照顧，居家醫療團隊在到宅照護過程中，察覺家屬對未來醫療選擇存有憂慮，遂由他耐心說明預立醫療決定的意義，並表示「這不是談死亡，而是在能表達時，讓愛少一點遺憾」，劉女士也談到擔心未來若病況惡化，不希望再承受過度的侵入性治療，也不希望因為醫療決定讓家人陷入兩難，透過預立醫療照護諮商，有機會把自己的想法說清楚，家人也尊重並支持她的選擇，完成預立醫療決定簽署，這份決定不只是保留生命最後的尊嚴，也讓家人更理解我的心意，彼此之間多了一份安心與踏實」。

龍和診所醫師林元郁也分享1名患有三高及心臟病的長期臥床高齡個案，生活完全仰賴他人照顧，起初個案與家屬對於預立醫療決定並沒有太高意願，覺得相關議題遙遠又難以理解，經過醫師慢慢說明預立醫療目的，個案意識到提前完成預立醫療決定，不只是為自己，未來也可以讓家人不必承受壓力。

衛生局表示，只要年滿18歲且具完全行為能力的民眾，皆可透過預立醫療照護諮商，依自身意願簽署預立醫療決定，為未來醫療選擇預作規劃，目前全市已布建44家預立醫療照護諮詢機構及13區衛生所皆提供諮詢，去年預立醫療決定簽署人數達3056人，民眾如有諮商需求，可洽詢居家醫療團隊諮詢，為自己與家人預留1份安心。

桃園市衛生局推動居家失能個案家庭醫師照護方案，讓家庭醫師走進家門，說明「預立醫療照護諮商」及「預立醫療決定」。（衛生局提供）

桃園市衛生局推動居家失能個案家庭醫師照護方案，讓家庭醫師走進家門，說明「預立醫療照護諮商」及「預立醫療決定」。（衛生局提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中