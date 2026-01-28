健康網》早餐吃完飯糰就想睡？ 營養師授4招抗糖暈

營養師何沂霖表示，攝取大量高糖分或精緻澱粉後，身體為調節血糖，分泌大量胰島素，導致血糖大起大落，便會引發犯睏、難專心等糖暈狀況；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕最近常聽大家說「早餐1顆飯糰，堪比成年人的安眠藥，吃完就想睡」，是不是年紀到了，就只能接受？對此，營養師何沂霖說明，攝取大量高糖分或精緻澱粉後，身體為調節血糖，分泌大量胰島素，導致血糖大起大落，容易引發犯睏、腦霧、難專心等糖暈狀況。想減少糖暈，建議可從飲食順序、飲食內容等4件事著手，有助改善飯後想睡狀況，且可降低肥胖風險。

高糖、高澱粉飲食易糖暈

為什麼會糖暈？何沂霖於臉書專頁發文表示，當我們吃下大量高糖分或精緻澱粉，如米飯、麵包、麵食等，血糖會迅速飆升。身體為讓血糖降低，會大量分泌胰島素，以致血糖可能降得太低，而血糖大起大落就是糖暈的原因。另，隨著年紀增加，身體對糖的耐受度下降，加上長期高糖、高澱粉飲食，症狀也會越來越明顯。

何沂霖進一步說明，糖暈的常見症狀，包括：吃完飯就很想睡覺；腦霧、注意力容易不集中、難專注；情緒容易煩躁、易怒或者焦慮；身體感到無力虛弱，有時會輕微手抖或流汗。

改善糖暈症狀4撇步

此外，糖暈也是一種惡性循環，意即：攝取高糖→血糖飆升→胰島素過度反應→血糖大跌→感到想睡、渴望更多甜食。長期下來，容易增加腹部脂肪、胰島素阻抗，提高糖尿病風險。想減少糖暈，何沂霖建議，日常可從以下4件事著手：

●調整飲食順序：先吃蔬菜或者蛋白質，再吃澱粉類；甜食、水果，放在正餐後少量吃。

●選擇優質澱粉：糙米、芋頭、玉米、馬鈴薯等澱粉含纖維，血糖上升速度比較慢。

●澱粉、水果搭配蛋白質：蛋白質有助減緩消化速度，減少血糖波動。

●飯後動一動：飯後走路10-15分鐘，可以有效讓肌肉使用血糖，避免胰島素過度分泌。

何沂霖強調，不論目前會不會糖暈，最好能趁早開始調整。但若30歲已開始明顯出現糖暈，建議應認真執行上述4件事，不僅可改善糖暈、比同齡者更有精神，也能降低肥胖風險；且不管什麼時候開始，對於健康都會有所幫助。

