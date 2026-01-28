健康網》皮膚是健康「照妖鏡」 百萬網紅醫示警10種異常別輕忽

美國百萬網紅皮膚科醫師德瑞指出，皮膚就像身體的「照妖鏡」，若皮膚異常持續存在、快速惡化，或合併其他全身症狀，應及早就醫檢查，找出真正原因；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕脖子變黑洗不掉、不明原因反覆瘀青、眼白發黃、全身持續搔癢，甚至指甲冒出黑線或傷口久久不癒，這些看似零散的皮膚變化，其實可能暗藏糖尿病前期、肝臟疾病、自體免疫疾病，甚至癌症風險。美國百萬訂閱皮膚科醫師德瑞（Dr. Dray）指出，皮膚常是身體最早發出警訊的器官，她近期整理出皮膚科醫師特別重視的10種皮膚異常徵兆，提醒民眾別輕忽這些「看得見的健康警告」。

德瑞醫師是美國休士頓的皮膚科專科醫師，在社群平台累積257萬名訂閱者。她強調，這些徵兆不等同於診斷，但若持續存在、快速惡化或合併其他症狀，就應盡早尋求專業醫療評估。

●脖子、腋下變黑洗不掉

若皮膚出現天鵝絨般的深褐色增厚斑塊，常見於頸部、腋下或手背，可能是黑色棘皮症（Acanthosis Nigricans）。德瑞醫師指出，這常與胰島素阻抗、糖尿病前期或多囊性卵巢症候群（PCOS）有關，若突然大範圍出現，更應就醫檢查血糖與代謝狀況。

黑色棘皮症常與胰島素阻抗、糖尿病前期有關。（圖擷取自shutterstock）

●不明原因的瘀青

在沒有撞擊記憶的情況下，身上卻反覆出現瘀青，可能與血小板或凝血功能異常、維生素缺乏、肝臟疾病，或服用抗凝血藥物有關。若同時出現鼻血、牙齦出血，屬危險警訊。

在沒有撞擊記憶的情況下，身上卻反覆出現瘀青，別輕忽。（圖擷取自hotoAC）

●皮膚或眼白發黃

眼白變黃幾乎都是黃疸（Jaundice）的表現，可能與肝臟疾病、膽管阻塞或紅血球分解異常有關。德瑞醫師指出，黃疸不只會讓眼白變黃，部分患者在舌下或口腔黏膜，也可能較早出現顏色改變。

●全身持續嚴重搔癢

若出現長達6週以上的全身性搔癢，卻沒有明顯皮疹，皮膚科醫師會高度警覺，可能與肝病、腎病、甲狀腺疾病、缺鐵性貧血，甚至某些癌症（如何杰金氏淋巴瘤）有關。

全身性搔癢，卻沒有明顯皮疹，皮膚科醫師會高度警覺，可能與肝病、腎病、甲狀腺疾病、缺鐵性貧血，甚至某些癌症有關。（圖擷取自shutterstock）

●皮膚變厚、發亮或緊繃

若小腿前側（脛部）皮膚出現非凹陷性的腫脹、增厚，外觀發亮呈蠟質感，可能是脛前黏液水腫（Pretibial myxedema），常與葛瑞夫茲氏病（Graves’ disease）相關。若手指皮膚緊繃，雙手合十時手掌無法完全貼合，或手掌平放桌面時無法完全貼平，則可能與糖尿病控制不佳或硬皮症有關。

●臉上出現蝴蝶斑

臉頰與鼻樑出現紅疹且避開鼻翼皺褶，可能是紅斑性狼瘡（Lupus）的警訊，特別是皮疹會因日曬加重，並伴隨疲倦或關節疼痛時。

●指甲突然出現黑線

單一指甲出現深色條紋，且隨時間變寬、顏色不均或延伸到周圍皮膚，需小心黑甲症（Melanonychia），少數情況可能與指甲黑色素瘤有關。

指甲出現變化也別輕忽，小心黑甲症、黃甲症候群。（圖擷取自shutterstock）

●指甲變黃、變厚又易碎

多數與指甲真菌感染有關，但少數情況可能是黃甲症候群（Yellow Nail Syndrome），與肺部疾病、慢性鼻竇炎及下肢腫脹相關，並非單純美觀問題。

●突然大量掉髮

洗頭時頭髮成束掉落，稱為休止期脫髮（Telogen Effluvium），常在重大壓力或疾病3個月後出現。德瑞醫師也提醒，近年流行的GLP-1類藥物（俗稱瘦瘦針），若用於減重時體重下降過快，可能因營養不足導致大量掉髮。

●傷口久久不癒

割傷或擦傷超過4週仍未癒合，尤其在腿部或足部，可能與血液循環不良、血管疾病或糖尿病相關，反覆感染也暗示免疫系統功能異常。

德瑞醫師強調，皮膚就像身體的「照妖鏡」，出現這些變化不必過度恐慌，但也不應忽視。若皮膚異常持續存在、快速惡化，或合併其他全身症狀，應及早就醫檢查，找出真正原因。

