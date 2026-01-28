自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》皮膚是健康「照妖鏡」 百萬網紅醫示警10種異常別輕忽

2026/01/28 07:23

美國百萬網紅皮膚科醫師德瑞指出，皮膚就像身體的「照妖鏡」，若皮膚異常持續存在、快速惡化，或合併其他全身症狀，應及早就醫檢查，找出真正原因；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

美國百萬網紅皮膚科醫師德瑞指出，皮膚就像身體的「照妖鏡」，若皮膚異常持續存在、快速惡化，或合併其他全身症狀，應及早就醫檢查，找出真正原因；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕脖子變黑洗不掉、不明原因反覆瘀青、眼白發黃、全身持續搔癢，甚至指甲冒出黑線或傷口久久不癒，這些看似零散的皮膚變化，其實可能暗藏糖尿病前期、肝臟疾病、自體免疫疾病，甚至癌症風險。美國百萬訂閱皮膚科醫師德瑞（Dr. Dray）指出，皮膚常是身體最早發出警訊的器官，她近期整理出皮膚科醫師特別重視的10種皮膚異常徵兆，提醒民眾別輕忽這些「看得見的健康警告」。

德瑞醫師是美國休士頓的皮膚科專科醫師，在社群平台累積257萬名訂閱者。她強調，這些徵兆不等同於診斷，但若持續存在、快速惡化或合併其他症狀，就應盡早尋求專業醫療評估。

●脖子、腋下變黑洗不掉

若皮膚出現天鵝絨般的深褐色增厚斑塊，常見於頸部、腋下或手背，可能是黑色棘皮症（Acanthosis Nigricans）。德瑞醫師指出，這常與胰島素阻抗、糖尿病前期或多囊性卵巢症候群（PCOS）有關，若突然大範圍出現，更應就醫檢查血糖與代謝狀況。

黑色棘皮症常與胰島素阻抗、糖尿病前期有關。（圖擷取自shutterstock）

黑色棘皮症常與胰島素阻抗、糖尿病前期有關。（圖擷取自shutterstock）

●不明原因的瘀青

在沒有撞擊記憶的情況下，身上卻反覆出現瘀青，可能與血小板或凝血功能異常、維生素缺乏、肝臟疾病，或服用抗凝血藥物有關。若同時出現鼻血、牙齦出血，屬危險警訊。

在沒有撞擊記憶的情況下，身上卻反覆出現瘀青，別輕忽。（圖擷取自hotoAC）

在沒有撞擊記憶的情況下，身上卻反覆出現瘀青，別輕忽。（圖擷取自hotoAC）

●皮膚或眼白發黃

眼白變黃幾乎都是黃疸（Jaundice）的表現，可能與肝臟疾病、膽管阻塞或紅血球分解異常有關。德瑞醫師指出，黃疸不只會讓眼白變黃，部分患者在舌下或口腔黏膜，也可能較早出現顏色改變。

●全身持續嚴重搔癢

若出現長達6週以上的全身性搔癢，卻沒有明顯皮疹，皮膚科醫師會高度警覺，可能與肝病、腎病、甲狀腺疾病、缺鐵性貧血，甚至某些癌症（如何杰金氏淋巴瘤）有關。

全身性搔癢，卻沒有明顯皮疹，皮膚科醫師會高度警覺，可能與肝病、腎病、甲狀腺疾病、缺鐵性貧血，甚至某些癌症有關。（圖擷取自shutterstock）

全身性搔癢，卻沒有明顯皮疹，皮膚科醫師會高度警覺，可能與肝病、腎病、甲狀腺疾病、缺鐵性貧血，甚至某些癌症有關。（圖擷取自shutterstock）

●皮膚變厚、發亮或緊繃

若小腿前側（脛部）皮膚出現非凹陷性的腫脹、增厚，外觀發亮呈蠟質感，可能是脛前黏液水腫（Pretibial myxedema），常與葛瑞夫茲氏病（Graves’ disease）相關。若手指皮膚緊繃，雙手合十時手掌無法完全貼合，或手掌平放桌面時無法完全貼平，則可能與糖尿病控制不佳或硬皮症有關。

●臉上出現蝴蝶斑

臉頰與鼻樑出現紅疹且避開鼻翼皺褶，可能是紅斑性狼瘡（Lupus）的警訊，特別是皮疹會因日曬加重，並伴隨疲倦或關節疼痛時。

●指甲突然出現黑線

單一指甲出現深色條紋，且隨時間變寬、顏色不均或延伸到周圍皮膚，需小心黑甲症（Melanonychia），少數情況可能與指甲黑色素瘤有關。

指甲出現變化也別輕忽，小心黑甲症、黃甲症候群。（圖擷取自shutterstock）

指甲出現變化也別輕忽，小心黑甲症、黃甲症候群。（圖擷取自shutterstock）

●指甲變黃、變厚又易碎

多數與指甲真菌感染有關，但少數情況可能是黃甲症候群（Yellow Nail Syndrome），與肺部疾病、慢性鼻竇炎及下肢腫脹相關，並非單純美觀問題。

●突然大量掉髮

洗頭時頭髮成束掉落，稱為休止期脫髮（Telogen Effluvium），常在重大壓力或疾病3個月後出現。德瑞醫師也提醒，近年流行的GLP-1類藥物（俗稱瘦瘦針），若用於減重時體重下降過快，可能因營養不足導致大量掉髮。

●傷口久久不癒

割傷或擦傷超過4週仍未癒合，尤其在腿部或足部，可能與血液循環不良、血管疾病或糖尿病相關，反覆感染也暗示免疫系統功能異常。

德瑞醫師強調，皮膚就像身體的「照妖鏡」，出現這些變化不必過度恐慌，但也不應忽視。若皮膚異常持續存在、快速惡化，或合併其他全身症狀，應及早就醫檢查，找出真正原因。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中