限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》上腹痛竟是肝腫瘤！醫：3症狀格外小心
〔健康頻道／綜合報導〕胃不舒服卻是肝臟有腫瘤？胃腸肝膽科醫師陳保中在臉書粉專「Dr.陳保中《健康減重，腸胃保安康》」談到一項案例：一位 80 歲的老伯伯，上腹部痛了一個多月。他原本以為只是胃不舒服，先去別間診所拿藥吃，但發現一點改善都沒有。後來來到我們這裡，我覺得不太對勁，立刻幫他排了腹部超音波。
陳保中發現，他的左側肝臟竟然有一顆 9 公分的腫瘤！影像看起來高度懷疑是肝癌，而且腫瘤大到隨時有破裂的危險。我們當下不敢耽誤，趕緊請他轉送急診接受治療。
請繼續往下閱讀...
為什麼這件事很重要？陳保中表示，很多人肚子痛，第一反應就是「吃個胃藥就好」，但這其實很危險。如果你的上腹痛符合下面這幾點，請一定要提高警覺：
●痛超過一個禮拜都沒好
●吃了胃藥，症狀完全沒減輕
●尤其是長輩出現這種狀況，更要小心
陳保中表示，上腹部不只有胃，肝臟跟胰臟出問題時，感覺通常跟胃痛非常像，很容易被搞混。
最後陳保中提醒，腹部超音波就像是肚子的「健康雷達」，能在事情變嚴重之前，幫我們看清楚裡面的狀況。早點檢查，真的比什麼都重要。
所以，如果身邊有朋友或長輩肚子痛很久都沒好，記得提醒他們找專業的腸胃科醫師評估，或是去有超音波設備的診所檢查，求個安心！
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應