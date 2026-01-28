健康網》上腹痛竟是肝腫瘤！醫：3症狀格外小心

醫師陳保中談到近期收治一名80多歲的長輩因上腹痛就醫，吃胃藥無效；腹部超音波發現肝腫瘤。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕胃不舒服卻是肝臟有腫瘤？胃腸肝膽科醫師陳保中在臉書粉專「Dr.陳保中《健康減重，腸胃保安康》」談到一項案例：一位 80 歲的老伯伯，上腹部痛了一個多月。他原本以為只是胃不舒服，先去別間診所拿藥吃，但發現一點改善都沒有。後來來到我們這裡，我覺得不太對勁，立刻幫他排了腹部超音波。

陳保中發現，他的左側肝臟竟然有一顆 9 公分的腫瘤！影像看起來高度懷疑是肝癌，而且腫瘤大到隨時有破裂的危險。我們當下不敢耽誤，趕緊請他轉送急診接受治療。

為什麼這件事很重要？陳保中表示，很多人肚子痛，第一反應就是「吃個胃藥就好」，但這其實很危險。如果你的上腹痛符合下面這幾點，請一定要提高警覺：

●痛超過一個禮拜都沒好

●吃了胃藥，症狀完全沒減輕

●尤其是長輩出現這種狀況，更要小心

陳保中表示，上腹部不只有胃，肝臟跟胰臟出問題時，感覺通常跟胃痛非常像，很容易被搞混。

最後陳保中提醒，腹部超音波就像是肚子的「健康雷達」，能在事情變嚴重之前，幫我們看清楚裡面的狀況。早點檢查，真的比什麼都重要。

所以，如果身邊有朋友或長輩肚子痛很久都沒好，記得提醒他們找專業的腸胃科醫師評估，或是去有超音波設備的診所檢查，求個安心！

