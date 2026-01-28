做檢查顧健康！ 苗栗苑裡鎮健康篩檢結合醫院2月1日登場

苗栗苑裡鎮健康篩檢結合醫院，2月1日登場。示意圖，與此次篩檢無關。（資料照）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕衛生福利部公布國人大死因排行，癌症已逾40年蟬聯10大死因之首，苗栗縣府衛生局結合苑裡鎮衛生所、苑裡鎮公所及苑裡李綜合醫院，預定於2月1日早上7點30分至中午11點在苑裡鎮中正里活動中心辦理「做檢查 顧健康」健康篩檢活動，活動免費，歡迎鄉親踴躍參加。

苗栗縣府衛生局表示，活動篩檢項目多元，包含成人預防保健檢查、B、C型肝炎篩檢、子宮頸抹片檢查、乳房攝影檢查、口腔黏膜檢查、糞便潛血檢查及胃癌篩檢， 讓民眾在社區即可一次完成多項重要檢查。透過跨單位合作與醫療資源整合，提供便利、可近且具連續性的健康服務。

苗栗縣政府衛生局長楊文志表示，依衛生福利部統計處113年癌症死因統計，苗栗縣2024年癌症標準化死亡率為每10萬人口118.4人（男性149.5、88.3），男性約為女性的1.7倍；苑裡鎮為每10萬人口127.9人（男性158.4、女性97.8），顯示男性死亡風險明顯較高，呼籲民眾善用政府提供的免費篩檢資源，定期接受健康檢查，透過早期發現、及早治療。

