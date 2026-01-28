輸血最小肝臟移植手術 花蓮慈濟醫院導入「F1賽車」管理

花蓮慈濟醫院器官移植團隊，近日在器官移植領域完成一項難度極高的挑戰，就是在一對父女間完成「不輸血肝臟移植手術」。（花蓮慈院提供）

〔記者王錦義／花蓮報導〕肝臟移植是傳統上常被視為需要大量輸血的高風險手術，花蓮慈院器官移植團隊，近日在器官移植領域完成一項難度極高的挑戰，就是在一對父女間完成「不輸血肝臟移植手術」，外科部主任陳言丞醫師說，「不輸血」在醫學上精確定義是「輸血最小化（Blood Sparing）」。意味著在手術與術後治療的過程中，團隊盡一切努力避免使用來自他人捐贈「異體血液製品」（如濃縮紅血球、血漿等），以降低可能因此帶來不必要的免疫反應，進而影響移植的預後。

「F1賽車」中講求團隊「秒秒配合」在「零秒差距」下精準配合，團隊仰賴極致即時的資訊整合與傳遞極精密的工作，沒有任何指令失誤、動作遲疑或默契落拍。主任陳言丞醫師說，外科手術跟F1賽車有很多共通性，其中就包含了要有好的成果，技術、設備跟資源控管都是重要的核心要素！所以，肝臟移植團隊與麻醉部團隊建立了一套如同F1賽車般精密的「綜合性策略」，涵蓋四大主要支柱。

這套「綜合性策略」四大支柱包含賽前準備、賽中執行、數據導向及風險控管，陳言丞醫師說，賽前準備如同賽車在排位賽前的調校。團隊在術前嚴格篩選合適病人（如MELD分數較低者），並積極給予鐵劑、紅血球生成素（EPO）及營養調整，將病人的「血液庫存」養護至巔峰狀態。

手術中，外科醫師像是賽車手負責精準操作，而麻醉醫師如同策略長，由麻醉醫師執行「低中心靜脈壓麻醉（Low CVP）」，精準控制血壓以減少肝臟切離時的靜脈出血。陳言丞醫師說，同時，「自體血回收系統（Cell Saver）」列為標準配備，能回收病人自身的失血，經過洗滌處理後再輸回體內，將珍貴的血液資源做到最大化利用。

陳言丞醫師說，器官移植團隊摒棄傳統「缺血就輸血」的做法，引進如同F1遙測系統的「血栓彈力圖（TEG/ROTEM）」即時監測。數據導向這讓醫療團隊從「自助餐式」的大量輸血，轉變為「單點式（À la carte）」的精準治療，缺凝血因子就只補因子，缺纖維蛋白原就補纖維蛋白原，實現精準醫療。

最後就是風險控管，風險控管是醫療絕不妥協的安全網，也是最關鍵的機制。團隊預先設定了明確的量化紅線（如血紅素最低值、乳酸濃度）。一旦觸及警戒線，團隊會果斷啟動「轉換計畫（Conversion Plan）」，立即轉為傳統輸血模式 。主任陳言丞強調：「啟動轉換計畫不代表失敗，而是代表策略的成熟與對病人安全的絕對承諾。」

花蓮慈院指出，接受肝臟移植的是一位62歲本身患有B型肝炎的父親，近年來飽受肝癌及肝硬化的折磨，這些年接受過各種肝癌治療，包括手術切除肝臟腫瘤，肝動脈化療栓塞與肝腫瘤熱射頻燒灼手術，但頑固的癌細胞還是反覆作惡，所以，肝臟移植醫療團隊與病患及家人討論捐贈肝臟移植手術的可能性，28歲的女兒決定捐贈部分肝臟給父親。這是花蓮慈院器官移植團隊自1995年成立以來，第927例器官移植手術，也是其中的第119例肝臟移植手術。

「不輸血」這個詞彙常讓民眾誤解為手術過程中完全沒有失血。陳言丞主任澄清，在複雜的肝臟移植手術中，絕對的零失血是不可能的。所謂的「不輸血」策略，絕對不是消極的自我設限，而是主動、精密進行醫療技術及資源管理；「不輸血肝臟移植手術」的挑戰，不是團隊在自找麻煩，而是醫療團隊在先進的醫療技術下，為了提升病人安全品質，必須進行的考驗。

不輸血策略的優勢有三，能避免輸血能有效降低術後感染與敗血症的機率，避免「輸血相關免疫調節（TRIM）」現象抑制病人的免疫功能；對於因肝癌而移植的病患，輸血可能暫時性壓抑免疫系統，降低對殘存癌細胞的監控能力，採行免輸血策略，研究顯示與較低的腫瘤復發率有關；減少異體血液製品能縮短加護病房住院天數，並降低急性肺損傷與腎損傷的風險。

雖然免輸血優點很多，但是麻醉部李佳玲主任指出，不輸血策略就像是一把雙刃劍。因為肝臟移植本身即為高出血風險手術，若過度堅持不輸血，可能導致低血容性休克，甚至造成心臟、大腦等重要器官缺氧損傷。因此，團隊必須在「不輸血的益處」與「貧血缺氧的風險」之間，找到精準的平衡點，隨時要做好應變的準備，例如必要時的輸血。

