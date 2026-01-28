透視腸道菌》腸道菌是隱形充電器 多餵4大類食物能量加倍

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

腸道菌會把食物發酵產生短鏈脂肪酸等代謝物，供宿主吸收，卻不知道這股「能量流」到底有多大、受什麼因素影響。這篇研究首度用整合方法量化腸道菌提供宿主的能量與代謝物流向。

研究團隊結合細菌代謝、消化生理與腸道菌基因體數據，建立一套新的分析框架，量化營養素在腸道菌代謝後變成發酵產物、再被宿主吸收的能量流，並比較不同飲食（西方vs.非西方）及菌群組成的影響。

腸道菌利用複雜碳水化合物發酵，大部分碳元素都變成發酵產物被宿主吸收。在西方飲食中，這股能量占人類總能量需求的2%–5%；在非西方飲食可高達10%。菌群組成對「總能量」影響不大，但會決定產生哪種特定發酵產物。黏液或蛋白利用率對總能量貢獻不大。

這項研究告訴我們，腸道菌就像一座「隱形發電廠」，幫我們從複雜碳水化合物中多榨取2–10%的能量，並製造調控免疫與代謝的重要代謝物。對日常生活來說，這提醒我們多攝取多樣化的複雜碳水化合物（全穀、豆類、蔬菜、水果）能餵飽腸道菌，讓這座「發電廠」運作良好。相反，若長期高脂低纖飲食，腸道菌得不到原料，能量回收與有益代謝物都會減少，可能影響體重、免疫與慢性疾病風險。維持好菌多樣性＋複雜碳水來源，才是健康能量的秘密來源。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

