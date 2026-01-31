健康網》運動後痠痛正常嗎？專家揭6營養關鍵加速修復

運動後的痠痛並非運動傷害，而是肌肉微小損傷後啟動修復的正常反應。修復運動後的發炎，可選擇鮭魚、鯖魚與核桃等；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人運動時覺得狀況良好，流完汗也不覺得特別疲累，但隔天起床卻全身痠痛、動作卡卡。營養師陳珮淳指出，這種現象很常見，稱為「延遲性肌肉痠痛」，代表肌肉正在進行修復與重建。這時只要補足優質蛋白質、維生素B群、Omega-3 脂肪酸、鎂、抗氧化營養、水分與電解質等6大營養關鍵，可以幫助肌肉加速修復。

為什麼運動當下沒事，隔天才開始痠？陳珮淳在臉書專頁「熊抱營養師｜珮淳」發文分享，運動後的痠痛並非運動傷害，它是「延遲性肌肉痠痛」，像是爬樓梯、深蹲、下坡這種動作，肌肉一邊出力、一邊被拉長，裡面其實會產生很多肉眼看不到的小裂縫。這時候神經還沒反應、發炎訊號還沒啟動，當下不一定會痛。

陳珮淳接著說明，運動後隔天才痠，是因為「修復流程開始跑了」，運動後12-48小時，身體開始派出修復部隊、清理受損組織、同時產生局部發炎反應，你感覺到的痠、緊、卡、動作不順，那是身體正在修復。

6大營養補給加速修復

民眾想讓運動後的痠快一點退，應該怎麼做呢？陳珮淳建議，關鍵6大營養補給，可以幫身體修補起來：

●優質蛋白質。提供肌肉修復所需的原料，可從雞蛋、雞肉、魚類、豆腐、豆干、毛豆、無糖豆漿與優格中攝取。

●維生素B群。幫助把「痠累狀態」轉回「可修復模式」，建議攝取全穀類、瘦豬肉、蛋、深綠色蔬菜與堅果。

●Omega-3脂肪酸。讓運動後的發炎反應不要被放大，可選擇鮭魚、鯖魚、秋刀魚、亞麻仁籽與核桃。

●鎂。幫助肌肉放鬆，不再一直繃著，來源包括深綠色蔬菜、堅果、全穀類與黑巧克力。

●抗氧化營養素。包含維生素C、E與多酚，幫忙清理運動後留下的疲勞垃圾，運動後代謝廢物多，清得慢痠就會被放大。常見食物有芭樂、奇異果、柑橘類、藍莓、番茄與綠茶。

●水分與電解質。水分不足會影響營養運送與廢物排出，建議分次補充白開水、清湯、蔬菜湯，並適量攝取香蕉或地瓜。

陳珮淳總結，運動後的痠不是壞事，但痠的時間如果拉太長，跟你在運動後補了什麼營養補給有關。

