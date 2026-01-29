健康網》孩子紅疹癢不停 醫揪「內刷毛衣」這個隱形兇手

兒童感染科醫師顏俊宇表示，刷毛衣物雖保暖，但對皮膚敏感或有過敏體質的小孩來說，恐是刺激皮膚的隱形地雷，容易導致熱疹發作；情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕最近天氣轉涼，父母為孩子添衣保暖，卻發現孩子皮膚冒出疹子紅又癢。對此，兒童感染科醫師顏俊宇分享，近期在診間看到不少身體冒出紅疹的小病患，爸媽們焦急詢問是否為過敏或傳染病，經仔細詢問才發現，竟是常穿「內刷毛」衣物惹的禍。提醒刷毛衣物雖保暖，但對皮膚敏感或有過敏體質的小朋友來說，可能是刺激皮膚的隱形地雷。

刷毛衣物2大地雷大解析

顏俊宇於臉書專頁「雙寶爸的小宇宙｜兒童感染科 顏俊宇醫師」發文表示，不建議直接穿刷毛衣或毛衣，主要有以下2大原因：

請繼續往下閱讀...

●摩擦刺激：刷毛的化纖材質較粗糙，直接接觸皮膚會造成物理性刺激，引發接觸性皮炎。

●悶熱不透氣：這種材質保暖力強，但排汗差。孩子活動量大，一旦汗水悶在裡面，極易誘發熱疹（痱子），或導致蕁麻疹大發作。

此外，顏俊宇建議，不管天氣多冷，接觸身體的第一層內衣務必選擇純棉質。因純棉吸汗且親膚，能作為皮膚的屏障，外層再套上刷毛衣或保暖毛衣，採用洋蔥式穿法既能保暖，又能避免材質直接刺激皮膚。

紅疹居家護理3原則一次看

但若紅疹已經發作，顏俊宇補充，居家護理可以這樣做：

1.洗澡水溫不過高：過熱的水會洗掉皮膚保護油脂，讓紅疹更癢。

2.簡化清潔：建議不要使用過多的沐浴乳或泡泡浴，用清水帶過即可，減少化學物質二次刺激。

3.關鍵保濕：沖乾淨後，趁身體還微濕、水分還留在皮膚表面時，趕緊全身塗抹成分單純的乳液，鎖住水分並修復屏障。

顏俊宇提醒，冷氣團一波波報到，幫孩子添衣保暖之餘，別忘了內層那件純棉衣物的重要性，才能讓孩子穿得健康又保暖。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法