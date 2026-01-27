自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

陽明交大與嘉大強強聯手 推動中草藥升級

2026/01/27 10:40

陽明交大醫學院團隊參觀嘉大台灣原生藥用植物「茵蔯蒿」。（嘉大提供）

陽明交大醫學院團隊參觀嘉大台灣原生藥用植物「茵蔯蒿」。（嘉大提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕為響應政府打造「中草藥科技島」，陽明交通大學攜手嘉義大學推動中草藥升級，陽明交大校長林奇宏率領醫學院團隊一行到嘉大進行中醫藥學術交流活動。兩校表示，將整合陽明交大「智慧醫療與臨床實證」科研優勢，及嘉大「藥用植物栽培與食農創新」的深厚能量，共同建構台灣中草藥產業自種源保護、智慧栽培到臨床應用的完整價值鏈。

嘉大校長林翰謙說，該校中草藥研究團隊長期深耕，獲教育部高教深耕計畫與衛福部中藥藥用植物種植計畫支持，在本土藥用植物研究與應用上取得突破性成果。

陽明交大醫學院團隊參觀嘉大中草藥萃取工廠。（嘉大提供）

陽明交大醫學院團隊參觀嘉大中草藥萃取工廠。（嘉大提供）

嘉大生命科學院與農學院教師組成的跨領域團隊，導入物聯網與感測技術，發展薄荷、魚腥草、茵陳蒿及仙鶴草等中藥材的智慧化栽培模式，有效穩定藥材活性成分品質；同時也建立台灣胡椒、白术等珍稀藥材的種原保存體系，相關研究成果更成功轉化為「抗疲勞薑黃康普茶」及多款漢方茶包，展現學研成果商品化的實力。

陽明交通大學校長林奇宏表示，該校中醫學系於113學年度正式招生，為全國首設中醫學系的國立大學。該系致力培育兼具科學思維與工程背景的「新中醫」人才；新中醫的關鍵在於結合分子醫學、腦科學與人工智慧等現代科技，為傳統醫學建立科學化的臨床實證；而高品質、可追溯且標準化的中藥材來源，正是臨床研究與新藥開發不可或缺的基石。

林翰謙表示，面對全球天然保健產業快速成長及WTO架構下的國際競爭，台灣中草藥產業正站在轉型升級的關鍵時刻。此次兩校合作推動的「醫農合一」策略聯盟，將由嘉大負責前端的優良品種選育（GAP）與標準化智慧栽培，確保藥材品質與安全；陽明交大則著力於後端的藥理機轉解析、臨床試驗與智慧醫療應用，形成前後端緊密串聯的產業合作模式。

兩校期盼透過此次合作，不僅能逐步改善台灣中藥材長期仰賴進口的結構性問題，更可培育了解種植、藥理與臨床應用的跨域中醫藥人才。

陽明交大校長林奇宏率醫學院團隊到嘉大進行中醫藥學術交流。（嘉大提供）

陽明交大校長林奇宏率醫學院團隊到嘉大進行中醫藥學術交流。（嘉大提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中