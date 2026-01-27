不只是血管殺手！膽固醇竟能助攻抗癌：關鍵是「這1物」

顯微影像模擬圖顯示，3個藍色的T細胞（T cells）正集體攻擊並分解1個白色癌細胞。研究證實透過調節ABCA1蛋白，能強化這類免疫獵殺行為，有助於克服癌症耐藥性並提升患者存活率。（圖取自Tufts University）

〔編譯陳成良／綜合報導〕乳癌及多種實體腫瘤對現行免疫療法的反應率往往不如預期，關鍵障礙之一在於腫瘤內部的免疫細胞常被癌細胞「收編」為生長助手。醫學界長期致力於尋找方法，企圖將這些倒戈的細胞重新訓練成精準獵殺癌症的戰士。最新研究發現，一種負責代謝膽固醇的蛋白質，正是這場「細胞再教育」任務的關鍵指揮官。

根據科學網站《Science Advances》報導，由美國伊利諾大學領銜的團隊發現，名為「ABCA1」的膽固醇轉運蛋白，在重塑免疫系統對抗癌症的能力中扮演核心角色。這項發現為開發新型免疫療法提供了前所未有的戰略靶點。

研究指出，當腫瘤內的巨噬細胞擁有較高水平的ABCA1活性時，它們會展現出強大的抗癌功能。這些被「重新教育」後的免疫細胞，不僅能更有效地滲透並深入腫瘤內部，還能抑制腫瘤為了獲取營養而新生血管。更重要的是，它們能顯著提升CD8+ T細胞的攻擊能力。這就像是為免疫系統指派了專門破壞敵軍補給並執行精準打擊的精英教官。

實驗數據為此機制提供了強大支撐。在針對乳癌及黑色素瘤的小鼠實驗中，缺乏ABCA1的個體展現出更快的腫瘤生長與轉移速度，且對現有的免疫治療產生耐藥性。隨後，團隊分析人類乳癌臨床數據發現，腫瘤組織中ABCA1表現量較高的患者，其復發風險顯著降低，且對免疫檢查點抑制劑（ICB）的治療反應更佳。

目前這項研究正處於「臨床前開發與機制驗證」階段。由於傳統的降膽固醇藥物在進入腫瘤組織後效率有限，這項發現為開發針對「細胞內膽固醇代謝」的新型標靶藥物開闢了新路徑。研究團隊目前已針對ABCA1的調節機制申請相關專利，目標是研發出能精準提升免疫細胞抗癌活性的藥物。

專家提醒，儘管ABCA1展現出強大的潛力，但如何確保藥物僅針對腫瘤內部的免疫細胞發揮作用，而不干擾全身正常的膽固醇平衡，仍是未來轉化為人體臨床治療時必須攻克的挑戰。這項突破性的研究成果，已於23日正式發表於國際頂尖學術期刊《科學》（Science）。

