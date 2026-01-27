6旬男篩檢出1期大腸癌 術後多活10餘年 醫籲6癌篩檢重要

台南市立醫院癌症篩檢中心主任吳坤陵醫師（右）提醒民眾癌症篩檢有助早期發現、早期治療，病人可在黃金時間內獲得適切治療。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕10多年前，長期追蹤高血壓的60多歲患者鄭先生，原本僅定期回診拿藥，對大腸癌篩檢一再拖延，直到台南市立醫院醫師多次提醒後接受檢查、發現糞便潛血指數超標，確診是第1期大腸癌，接受手術治療。因發現得早、及時治療，鄭先生成功控制病情，手術後多活了10餘年壽命。

台南市立醫院癌症篩檢中心主任吳坤陵醫師指出，包括肺癌、大腸癌、乳癌、口腔癌、子宮頸癌與胃癌等6種癌症，都有早發現、早治療預後良好的特性，提醒符合資格的民眾踴躍參與6癌篩檢。

吳坤陵表示，癌症已連續40多年蟬聯國人10大死因首位，早期發現是防治關鍵，據衛福部國健署統計2023年全台約有13.8萬人罹癌、5.3萬人因癌症離世，顯示癌症防治迫在眉睫。台南市立醫院癌症篩檢中心從2010年成立以來，不僅提供院內篩檢服務，更主動深入社區與職場，守護市民與勞動族群健康。去年國健署擴大免費癌症篩檢資格，台南市立醫院內篩檢量增加逾2500人次，成效顯著。

國人可接受免費六種癌症篩檢的資格條件。（台南市立醫院提供）

在各項篩檢成果中，大腸直腸癌與肺癌的防治成效尤為突出。過去台南市立醫院在防治癌症上屢屢獲獎，肺癌篩檢總人數名列全市第二。為提升篩檢效率、降低民眾等待報告的不安，市醫持續強化設備與流程，配置兩部高階512切電腦斷層掃描儀，加速排程與判讀，並由專業醫師團隊嚴格把關，讓受檢者能及早得知結果、減輕心理負擔。

吳坤陵強調，擴大篩檢不僅有助於提升早期發現比例，也能讓更多患者在黃金時間內獲得適切治療。今年市醫更配合國家政策，新增胃癌篩檢，從5癌升級為「6癌齊發」，打造更完整的癌症防護網，呼籲符合篩檢資格的民眾踴躍參與，更可善用「愛篩檢平台」或洽詢台南市立醫院癌症篩檢中心（https://reurl.cc/bm844o），把握免費篩檢資源，守護全家健康與幸福。

