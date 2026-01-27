自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

研究：一生飲酒量與癌症相關 戒酒可能降低罹癌風險

2026/01/27 11:32

研究顯示，一生飲酒量與癌症相關，而戒酒可能降低罹癌風險。圖為示意圖。（法新社）

研究顯示，一生飲酒量與癌症相關，而戒酒可能降低罹癌風險。圖為示意圖。（法新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕飲酒與大腸直腸癌風險增加相關，而美國和英國一同進行的研究發現，一生中的飲酒量也起到關鍵作用，而戒酒可能降低罹癌風險。此研究發表在《癌症》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，來自美國國家癌症研究所、賓州大學佩雷爾曼醫學院（Perelman School of Medicine）全球健康中心、英國貝爾法斯特女王大學-沃爾夫森研究所（Wolfson Institute）的研究團隊，分析參與美國國家癌症研究所前列腺癌、肺癌、大腸癌和卵巢癌篩檢實驗的美國成年人的數據。

這些參與者在研究開始時都未罹患癌症，但在長達20年的追蹤期間內，8萬8092名參與者中診斷出1679例大腸直腸癌病例。

一生中平均每週飲酒量大於等於14杯的人被歸類為重度飲酒者，而研究人員觀察參與者飲酒習慣後發現，與一直少量飲酒的人相比，成年期長期大量飲酒的人罹患大腸癌的風險高出91%，而戒酒者未表現出大腸直腸癌風險增加跡象。

此外與目前平均每週飲酒量小於1杯的飲酒者相比，戒酒者罹患非癌性大腸直腸腫瘤（可能發展為癌症）的機率較低。這些發現表明，戒酒可能降低癌症風險。

研究團隊認為，酒精與癌症風險相關的背後原因，可能是人體分解酒精時產生的致癌物，或是酒精對腸道微生物的影響。

研究人員聲稱，還需要進行更多研究，才能證實這些生物機制是否能直接解釋觀察到的癌症風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中