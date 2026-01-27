研究：一生飲酒量與癌症相關 戒酒可能降低罹癌風險

研究顯示，一生飲酒量與癌症相關，而戒酒可能降低罹癌風險。圖為示意圖。（法新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕飲酒與大腸直腸癌風險增加相關，而美國和英國一同進行的研究發現，一生中的飲酒量也起到關鍵作用，而戒酒可能降低罹癌風險。此研究發表在《癌症》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，來自美國國家癌症研究所、賓州大學佩雷爾曼醫學院（Perelman School of Medicine）全球健康中心、英國貝爾法斯特女王大學-沃爾夫森研究所（Wolfson Institute）的研究團隊，分析參與美國國家癌症研究所前列腺癌、肺癌、大腸癌和卵巢癌篩檢實驗的美國成年人的數據。

這些參與者在研究開始時都未罹患癌症，但在長達20年的追蹤期間內，8萬8092名參與者中診斷出1679例大腸直腸癌病例。

一生中平均每週飲酒量大於等於14杯的人被歸類為重度飲酒者，而研究人員觀察參與者飲酒習慣後發現，與一直少量飲酒的人相比，成年期長期大量飲酒的人罹患大腸癌的風險高出91%，而戒酒者未表現出大腸直腸癌風險增加跡象。

此外與目前平均每週飲酒量小於1杯的飲酒者相比，戒酒者罹患非癌性大腸直腸腫瘤（可能發展為癌症）的機率較低。這些發現表明，戒酒可能降低癌症風險。

研究團隊認為，酒精與癌症風險相關的背後原因，可能是人體分解酒精時產生的致癌物，或是酒精對腸道微生物的影響。

研究人員聲稱，還需要進行更多研究，才能證實這些生物機制是否能直接解釋觀察到的癌症風險。

