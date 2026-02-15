年前掃除痠痛別用忍字訣 中醫開解方好好過年

中醫師葉茁聖表示，勞動亦不可長期保持固姿勢，依症狀不同有相對應解決方式。（台東馬光中醫診所提供）

〔記者劉人瑋／台東報導〕過年前大掃除成為體能考驗，還有可能造成筋骨痠痛甚至損傷。台東馬光中醫診所醫師葉茁聖強調任何事情不能過度、也不可長時間維持同一姿勢，像是反覆彎腰或高舉手臂，容易造成氣血運行不暢，經絡受阻。醫師同時也以中醫觀點提供「穴位自救法」，並結合「動氣療法」緩解這類傷勢。

傷後處理方面，葉茁聖表示，不幸在打掃過程中發生急性受傷，像是關節或肌肉的扭挫傷分成「急性期」及「緩解期」的處置方急性期處置方式（受傷24小時內）出現紅、腫、熱、痛，中醫不建議在此時進行強力推拿，出現紅腫熱痛可以冰袋冰敷，但勿使冰袋直接接觸皮膚，當皮膚感覺出現麻木感時，即可移開冰敷袋。

其次是抬高患處，將受傷的部位抬至比心臟高的位置，若無腫脹，則可忽略此步驟，最後是適當休息。

而在緩解期處置（受傷24-48小時後）腫脹消退但仍有悶痛感時，代表局部氣血仍受阻，此時可改由熱毛巾或暖水袋，每次15分鐘，促進局部血液循環，溫通經絡。

另外，針對勞傷，像是常見的肩頸痠痛、腰部拉傷、以及俗稱「媽媽手」的狹窄性肌腱滑膜炎，首要建議是找尋自己信任的醫師，不論中西，儘快就醫以防止症狀惡化。如果因各種因素無法馬上就醫，或需要緩解現有的症狀，可參考以下「穴位自救法」，並結合「動氣療法」。

腰痛穴位：按壓後溪穴或腰痛點，位於手背第2、3掌骨間及第4、5掌骨間）

動氣：正躺或俯臥，並稍微搖動髖關節，若腰部活動出現任何不適感，即停止搖動。

落枕、頸部痠痛穴位：按壓董氏上白穴

動氣：在不疼痛的範圍內輕輕地轉動脖子。

手臂疼痛、媽媽手穴位：按壓手三里穴

動氣：輕輕握拳並做旋前（手心朝下）、旋後（手心朝上）的動作，出現稍微痠脹感即可，若疼痛加劇則減少轉動角度。

葉茁聖提醒，大掃除不應是一場筋骨的浩劫，而是一個整理環境，也整理心情的過程。

手臂疼痛、媽媽手穴位可按壓手三里穴。（台東馬光中醫診所提供）

落枕、頸部痠痛可按壓董氏上白穴。（台東馬光中醫診所提供）

