登革熱防治誓師 彰市落實4步驟杜絕孳生源

彰化市長林世賢（左2）呼籲市民一起「消滅病媒蚊~戰勝登革熱」。（記者湯世名攝）

〔記者湯世名／彰化報導〕天氣漸漸炎熱，又逢登革熱流行旺季，彰化市長林世賢27日舉行登革熱防治誓師記者會，宣布啟動全市防疫總動員機制，呼籲市民一起動起來「消滅病媒蚊~戰勝登革熱」，而為了確實杜絕登革熱病媒蚊孳生源，民眾應從平日做起，落實「巡、倒、清、刷」不讓蚊子幼蟲生長，避免防疫漏洞，並強調自我居家環境檢查與落實環境清理非常重要，唯有如此才能遠離登革熱。

彰化市公所並加強部署，並以宣導與防治雙管齊下，包括印製了8萬張登革熱防治相關措施宣傳單，分送各家戶確實宣導防治登革疫情發生的重要性，同時自27日起執行全市73里及高中暨國中小學環境衛生消毒工作，另請里長及社區理事長、環保義工加強宣導民眾防治登革熱應貫徹自主孳生源檢查的概念，落實「巡、倒、清、刷」才能杜絕疫情發生。

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彰化市長林世賢今天宣布啟動防治登革熱總動員。（記者湯世名攝）

林世賢指出，登革熱和屈公病都是一種環境病、社區病，只要環境中存在適當的孳生源，就有登革熱或屈公病流行的可能性。即使只是一個被任意丟棄的塑膠袋、空杯、空罐、空盒、廢保麗龍箱或廢輪胎，或其他非廢棄物，如樹洞、民眾堆置於戶外會積水的物品，只要積水0.5公分，都可能是孳生源，更遑論目前仍有為數不少的空地、空屋、菜園或廢棄的工廠等建物，更是病媒蚊孳生的溫床。

他並呼籲市民登革熱防治不只是政府的事，更是每個家庭的保衛戰。政府的噴藥只是末端補救，市民動手清除積水容器才是截斷疫情的最強防線，只要大家一起動手，登革熱就進不了彰化市！

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