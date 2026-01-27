自由電子報
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

與藥師做朋友》去頭皮屑產品怎麼用最好？

2026/01/27 09:00

專家表示，造成頭皮屑的原因很多，例如：脂漏性皮膚炎、洗頭頻率太多或太少等，治療頭皮屑前，要先透過皮膚科專科醫師診察，確定病因再進行治療；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，造成頭皮屑的原因很多，例如：脂漏性皮膚炎、洗頭頻率太多或太少等，治療頭皮屑前，要先透過皮膚科專科醫師診察，確定病因再進行治療；圖為情境照。（圖取自freepik）

文／邱舲禎

皮膚的細胞約28天代謝汰換一次，正常細胞代謝角質化後是透明看不見的，頭皮屑則是頭皮細胞過度代謝，角質化不完全會形成的白色或黃色皮屑。

造成頭皮屑的原因很多，例如：脂漏性皮膚炎、接觸性皮膚炎、乾 癬、頭癬（黴菌感染）、洗頭頻率太多或太少等。因此，治療頭皮屑之前，要先透過皮膚科專科醫師診察，確定病因再進行治療。

讓抗屑洗髮精停留頭上至少5分鐘

找出頭皮屑形成原因後，醫師通常會開立局部塗抹的藥品或口服用藥，再搭配抗屑的洗髮產品。大致有以下幾類：

1.含焦油（tar）成分，減緩頭皮細胞不正常代謝的速度，可治療脂漏性 皮膚炎以及乾癬。

2.含抗菌成分（ketoconazole、zinc pyrithione、selenium、ciclopirox olamine），可以減少造成頭皮屑生成的皮屑芽孢菌。

3.含果酸或水楊酸（salicylic acid）成分，作用於角質溶解，幫助已經形 成的頭皮屑脫落。

使用抗屑洗髮精時，建議讓洗髮精泡沫停留頭上至少5分鐘（若出油及頭皮屑明顯者，可增加時間），使抗屑成分發揮功效後再用溫水洗淨，並與一般洗髮精交替使用。

身心壓力大與作息不正常也會造成頭皮角化異常，在生活上，除了要養成運動習慣適度紓壓，也要攝取良好的營養、少吃刺激食物，適度清潔頭皮、選用合適的清潔產品，避免過多的造型品或染燙，降低對頭皮的負擔。

（作者為藥師，本文取自《與藥師做朋友-讓藥師告訴你如何安全用藥》洪葉文化出版，中華民國藥師公會全國聯合會主編）

