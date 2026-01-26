限制級
肩膀痛就是五十肩？ 女老師竟是旋轉肌袖撕裂！
〔記者黃美珠／新竹報導〕60歲的女老師肩膀痛了3個月，穿衣、提包、寫黑板都很困難，夜裡更是痛到無法安眠，還以為是常見的五十肩。沒想到中國醫藥大學新竹附設醫院骨科醫師葉詩翰檢查卻發現，她是患了常見但一般人普遍不知的「巨大旋轉肌袖撕裂」，他花2個小時，用微創關節鏡旋轉肌袖修補，再結合「自體肱二頭肌轉位術」增強修復後，女老師住院3天就順利出院，現在抬手寫黑板不再疼痛無力。
葉詩翰說，「旋轉肌袖撕裂」好發於中高齡族群，是肌腱破裂造成的結構性問題，常見症狀是疼痛合併無力，患者主動抬手困難，夜間睡覺會痛醒、提物無力；跟因關節囊發炎、沾黏，導致肩關節逐漸變得僵硬的五十肩不同。
旋轉肌袖撕裂多半是長期累積的退化，加上不當用力所致。日常應避免長時間、反覆把手高舉過頭的動作，例如：長時間粉刷、搬高處物品等。提重物或搬東西時，也要避免突然用力拉扯，特別是手臂伸直、肩膀外展時用力，這樣最容易讓肌腱瞬間受傷。
治療旋轉肌袖撕裂症的方法不少，但因人而異。考慮撕裂範圍大到屬於「巨大撕裂」時，相關資料顯示，若僅用一般關節鏡縫合，再撕裂率最高可達84%。所以為提升前述患者的肌腱癒合率，他用微創關節鏡旋轉肌袖修補結合自體肱二頭肌轉位術，來強化薄弱的旋轉肌袖，降低再撕裂的風險。
他說，傳統縫合術的再撕裂率約40-48%，加入肱二頭肌轉位術增強修復術後，增強了肌腱可分擔修補處的拉力、強化縫線固定點，同時提供額外的組織厚度與支撐，讓肌腱在最脆弱的癒合初期不易再次撕裂，所以再撕裂率可望降到16-18%，有助力量恢復與提升肩關節穩定度。
