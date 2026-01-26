自由電子報
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

長照居家無障礙環境改善 讓長輩平安過好年

2026/01/26 10:43

申請電動床等長照輔具補助，採特約廠商代償墊付機制，民眾可直接到特約廠商以補助價錢購買。（資料照）

申請電動床等長照輔具補助,採特約廠商代償墊付機制,民眾可直接到特約廠商以補助價錢購買。(資料照)

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣65歲以上的長輩人數逾10萬人，高齡人口比例達22.66%，全國排名第三，春節即將到來，南投縣衛生局提醒民眾多利用政府積極推動的「輔具及居家無障礙環境改善服務」，藉由政府補助，幫長輩施設無障礙空間，讓長輩平安健康過好年。

南投縣政府衛生局指出，因應人口結構快速高齡化，長照4包錢之一的「輔具及居家無障礙環境改善服務」，政府除提供長輩輔具購買補助，也補助改善居家環境，避免發生跌倒等意外。只要經長期照顧管理中心評估，失能等級（含）2至8級者，皆可申請，每3年最高可補助4萬元，並配合「代償墊付制度」，民眾申請購買輔具或施作居家無障礙環境改善，免去了向政府申請補助款的繁瑣流程，無需預先墊付全額補助款項，而是直接支付部分負擔費用，由特約廠商向政府請款，依長照給（支）付價格中，長照低收免部分負擔、長照中低收負擔一成費用，而一般戶僅需負擔3成費用。

居家無障礙環境改善服務，方便須以輪椅代步的長輩通行。（南投縣衛生局提供）

居家無障礙環境改善服務,方便須以輪椅代步的長輩通行。(南投縣衛生局提供)

居家無障礙環境改善服務，透過在家中浴室加裝扶手，讓長輩如廁時更安全。（南投縣衛生局提供）

居家無障礙環境改善服務,透過在家中浴室加裝扶手,讓長輩如廁時更安全。(南投縣衛生局提供)

南投市75歲的謝奶奶，嚴重車禍受傷後，導致左小腿截肢，需以輪椅代步。日常生活常因家中門檻多造成不便及困擾，尤其是浴室門檻高又無扶手裝置，讓謝奶奶連最基本的沐浴需求都受到限制，心情也因此鬱鬱寡歡。經女兒申請居家無障礙環境改善服務補助，由專業人員到宅評估，建議於浴室加裝扶手並拆除門檻，改善完成後，讓謝奶奶沐浴更便利又安全，也降低移位的意外風險，重新找回生活的安心與笑容。

