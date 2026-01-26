自由電子報
健康 > 護眼顧齒

健康網》視線模糊畏光 醫：恐是視軸中心白內障

2026/01/26 07:22

眼科醫師王孟祺曾聽過患者說：最近視線模糊也很畏光，特別是開車剛出隧道，時常看不清楚。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕珍世明眼科院長、眼科醫師王孟祺在臉書粉專「王孟祺醫師-眼科最前線」談到，他曾聽過患者抱怨，「最近視線模糊也很畏光，尤其是強光照射過來的時候，視力反而更不清楚。例如對面有車燈照過來或是開車出隧道時，感覺特別危險，視力會忽然看不到。」

「醫師啊，看東西不是光線明亮才會比較清楚嗎？我怎麼反而要暗一點，在家裡也要戴上墨鏡才會比較清楚。」聽到這裡，通常可以猜測患者大概是視軸中心被混濁物給遮蔽了，最常見的就是視軸中心處的白內障，其中以後囊性的白內障最常見。如果把天然水晶體想像成是窗戶玻璃，簡單的說這樣的白內障就像是玻璃正中心塗上白色油漆，沒有辦法讓光線穿透。

我們瞳孔在光線昏暗的時後會放大，光線強烈的時候會縮小，調節進入眼球內的光線。就像窗簾一樣，陰天的時候打開，太陽大時我們就會拉緊。後囊性白內障或是水晶體視軸處混濁，在光線強時瞳孔縮小，就像把窗簾拉緊，我們只能透過被漆上油漆的部分往外看，自然不清楚。反而是光線較弱，窗簾展開時我們還能透過旁邊透明的玻璃看清外面的環境。

通常這些白內障對視力及生活工作的影響是比較大的。雖然白內障看起來並沒有很成熟，但是因為擋到了視軸中心的甜蜜點，還是需要進行手術移除。這種類型的白內障如果拖延過久，反而會增加手術的困難度及危險性。

