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健康網》洗腎越久越虛揪出元凶 醫：補對這些才能救心臟

2026/03/22 19:15

健康網》洗腎越久越虛揪出元凶 醫：補對這些才能救心臟

長期洗腎的腎友常有貧血問題，洪永祥診所洪永祥醫師指出，要積極了解貧血問題並改善，才能守護心臟。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕洗腎腎友常感到頭暈、無力、甚至稍微走動就喘，洪永祥診所洪永祥醫師指出，這大多是「腎性貧血」在作怪。

洪永祥在臉書專頁「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文分享，改善貧血不僅能讓體力變好，更能減輕心臟負擔、延續生命。要有效改善貧血，請掌握以下4大關鍵：

●補足造血關鍵力：
腎臟受損後無法分泌足夠的紅血球生成素，須配合醫囑規律在透析結束時注射紅血球生成素，是改善貧血的核心。目標應將血紅素維持在10g/dL以上，這對保護心血管最為理想。

●提供造血原料
腎友腸胃吸收較差，建議透過靜脈注射鐵劑效果更佳。平時可適量補充葉酸與維生素B12，並攝取優質蛋白質（如豆、魚、蛋、肉、奶類）提供造血所需的養分。

●注意血液流失：
腎友每次透析收針時，人工腎臟與管路中殘留的血液，長期累積下來非常驚人。此外，若有痔瘡、腸胃道潰瘍出血，或頻繁抽血檢查，都會導致血液流失。若發現血紅素突然崩跌，務必檢查是否有黑便或管路回血不完全的問題。

●充足透析與控制發炎：
體內尿毒素過高會抑制骨髓造血，並縮短紅血球壽命（從120天縮短至60天）。確保透析時間充足、清除毒素，並積極治療身體的慢性發炎（如牙周病），造血功能才會事半功倍。

洪永祥指出，改善貧血是持久戰，通常需要2-4週才能見效。更要了解身體有無不正常血液流失，積極改善貧血、疲倦問題，才能守護心臟。

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