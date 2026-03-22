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健康網》眼癢鼻水拖2週好不了？ 醫警：氣候變遷小心「它」

2026/03/22 18:16

專家表示，若出現長期流鼻水、眼睛癢等症狀超過2週，應警覺可能為花粉過敏，而非單純感冒；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，若出現長期流鼻水、眼睛癢等症狀超過2週，應警覺可能為花粉過敏，而非單純感冒；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕最近正值季節轉換，不少民眾出現流鼻水、眼睛紅癢等症狀，以為是感冒引起的不適。科博特診所院長劉博仁提醒，若症狀長期未改善，有可能不是感冒，而與花粉過敏有關聯。由於花粉過敏症狀常與感冒相似，若持續超過2週未改善，應考慮進一步檢查。

劉博仁於臉書粉專「劉博仁營養功能醫學專家」發文分享，最近一位患者，長年受到眼睛紅癢、流鼻水的困擾，尤其在季節變換時，症狀特別嚴重。他一直以為 感冒，常自行購買成藥服用，但效果始終有限。然而經過敏原檢查後發現了真正的原因，原來是嚴重的「花粉過敏」。從檢驗數據顯示，病人對於路邊草皮、公園樹木，會處於高度戒備。這也讓他找到每每在戶外活動後，身體反應劇烈的禍首。

他說明，根據 2026年3月剛發布的《AAFA 美國過敏報告》等研究指出，全球氣候變遷正顯著改變我們的免疫環境。研究顯示關鍵3大趨勢：

●花粉季節延長

由於氣溫升高，植物的生長季變長。2026年的監測數據顯示，部分地區的花粉季節已比過去增加20天以上。

●過敏原強度增加

大氣中二氧化碳濃度升高，不僅讓植物產生更多花粉，還會增加花粉中的致敏蛋白質含量，讓過敏反應比以前更強烈。

●空氣污染的加乘效應

當花粉遇到空氣中的微粒，會被破碎成更小的顆粒，更容易深入肺部，誘發嚴重的過敏性鼻炎甚至氣喘。

劉博仁解釋，除了成人，研究也特別點出兒童過敏的嚴重性，在花粉高峰期，兒童因呼吸道症狀就醫的比例會大幅上升。對孩子來說，過敏不只是流鼻水，還可能導致睡眠品質下降，影響成長發育；上課注意力不集中，甚至出現焦慮、躁動；長期鼻塞導致張口呼吸，影響牙齒與臉型發育。

父母如何幫孩子避開戶外過敏原？劉博仁建議，包括戶外活動後立即更換衣物並清潔身體，避免將花粉帶入室內；家中若有寵物，也需注意清潔毛髮以減少花粉殘留。同時應留意空氣品質，在花粉濃度高時關閉窗戶，不妨使用具HEPA濾網的空氣清淨設備。若已出現過敏症狀，可透過生理食鹽水清洗鼻腔，幫助沖除過敏原、減緩發炎反應。

劉博仁總結，若出現長期流鼻水、眼睛癢等症狀超過2週，應警覺可能為花粉過敏，而非單純感冒。透過及早介入，再配合日常防護措施，將有助於控制症狀， 減少花粉季節帶來的困擾。

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