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健康網》反覆泌尿道感染竟無感？ 醫揭「沉默糖尿病」警訊
〔健康頻道／綜合報導〕「反覆陰道炎」的元凶，台中榮總婦產科醫師謝筱芸揪出來。她已不只一次從「反覆陰道炎」的病人身上，診斷出糖尿病所致。
謝筱芸於臉書專頁「謝筱芸醫師的泌密診療室」發文表示，門診來了一位 40多歲女性，因為反覆陰道感染和泌尿道感染來就診。進行內診時，發現病人感染情況相當嚴重，但令人驚訝的是，患者本人竟然「完全沒有不舒服的感覺」。
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病人反覆陰道炎曾有一次血尿就醫紀錄，後來在復發時，就自行購藥，謝筱芸表示，因為沒有疼痛，所以就不以為意。謝筱芸感嘆這位病人真的是神經大條，也讓醫師有警覺性，加上詢問出她有糖尿病家族史，立刻安排抽血檢查，結果一驗就確診糖尿病，糖化血色素高達11.5%！
病人在得知自己的糖化血色素那麼高時，也了解到自己牙齦一直反覆發炎、怎麼看都看不好，可能也不是單純口腔問題，而是高血糖在背後作怪。謝筱芸解釋，因為血糖過高時，身體對細菌和黴菌的抵抗力會下降，私密處和泌尿道就更容易反覆發炎。
她叮嚀女性有下列5種狀況出現，不要自己當醫師，一再買藥塞、一再擦藥，可能讓小病磨成大病：
1.陰道炎反覆發作。
2.泌尿道感染常復發。
3.牙齦經常發炎。
4.傷口比較慢好。
5.有糖尿病家族史。
謝筱芸建議，血糖檢查列入健康檢查項目評估，尤其30歲以上的成年人定期健康檢查，才能看清身體的真實狀況，別被「沒有不舒服」的假象給騙了。
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