與藥師做朋友》得了香港腳怎麼辦？ 藥師解析預防關鍵

專家提醒，洗澡或游泳後，擦乾趾縫及腳掌，可以有效預防香港腳；圖為情境照。（圖取自freepik）

文／翁培珊

香港腳又稱足癬，是一種常見、具傳染性的皮膚病，主要是由真菌類皮癬菌造成。當皮膚一直保持在潮濕的狀態，表皮最容易孳生真菌， 當真菌大量繁殖並入侵皮層，便誘發足癬。好發於趾頭間及足底，可蔓延到腳趾甲（造成灰指甲），使它們增厚且易碎。

香港腳常見症狀包含發癢、脫皮、皮膚發紅或龜裂等，甚至會有水泡產生。一般是藉由透過接觸感染部位或是碰觸環境中的癬菌傳播，如游泳池及沐浴間都是常見有癬菌的區域。

請繼續往下閱讀...

預防香港腳7關鍵

預防方法如下：

1.盡量避免在公共澡堂光著腳行走。

2.不讓腳趾甲過長。

3.穿合腳的鞋子並每天更換襪子，鞋子也宜放在通風處。

4.洗澡或游泳後，擦乾趾縫及腳掌。

5.改穿透氣性好的鞋子或排汗機能襪。

6.香港腳病人的襪子，要避免與衣物一起洗，以免黴菌沾附在衣物上。

7.鞋內噴防黴劑或灑鞋粉，可以多雙鞋子交替使用。

治療目標主要是避免香港腳惡化、皮膚破損引起感染，最主要治療方式是外用抗黴菌藥物，若是對外用藥物治療失敗時，可能考慮口服抗黴菌藥。

以下是治療的3大要點：

1.正確診斷對症下藥。病人最好能由醫師確認是否罹患香港腳或其他皮膚疾病，確認症狀後，才能針對病人的狀況提供最適當的治療計畫。

2.症狀緩解後（皮膚表面復原完整），要繼續塗藥至少2週（整個療程至少需持續1個月以上），而且不要只塗抹脫皮或水疱處，應在雙腳的趾間、腳掌、腳背處均塗抹一層薄薄的藥膏。

3.隨時保持腳部乾燥及清潔。

（作者為藥師，本文取自《與藥師做朋友-讓藥師告訴你如何安全用藥》洪葉文化出版，中華民國藥師公會全國聯合會主編）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法