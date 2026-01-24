自由電子報
健康 > 醫療急先鋒

醫療急先鋒》「你沒來看我，我沒安全感」藥師進家門 撐起用藥最後防線

2026/01/24 13:20

藥師一次次走進病患家門，以專業與陪伴，守護用藥安全。（食安處提供）

藥師一次次走進病患家門，以專業與陪伴，守護用藥安全。（食安處提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕「藥師不只是把藥交出去，而是讓民眾真正用對藥、用得安全！」藥師許青育表示，許多長者因跨科別就醫、自行購買成藥或服用親友帶回的藥物，家中常堆滿三、四十種藥品，卻分不清楚該怎麼吃，潛藏嚴重交互作用與過量風險，「身為藥師，就要有基本的社會責任，走出藥局、走進需要幫助的人家中，才是真正發揮專業。」

八十多歲的黃阿嬤用藥方式隨性，曾兩度因低血糖送急診，還合併氣喘、便秘等問題，經許青育居家訪視後，逐一檢視並整合處方藥與自行購買藥品，搭配藥盒管理與衛教說明，協助奶奶建立正確用藥習慣，血糖與呼吸狀況明顯改善，排便也趨於穩定。奶奶感動說，謝謝藥師特地來家裡幫我整理藥，現在吃藥不再亂七八糟，身體也舒服多了！

另一名藥師陳信宏則深入和平區，照護一位獨居、經濟條件不佳的陳先生，陳先生長期有高血壓、關節炎等慢性病，卻不清楚量血壓時機，也未規律服藥。藥師透過三次居家訪視，教導正確量測與紀錄血壓，並耐心說明按時服藥的重要性，逐步建立病識感。最終，陳先生血壓趨於穩定，服藥遵從性也大幅提升，對藥師的到來充滿期待。

「藥師不是商人，專業才是我們的價值。」兩位藥師提及，最大的成就感來自民眾的信任與依賴，當個案說出「你沒來看我，我會沒有安全感」，就是支持他們持續投入藥事照護的最大動力，透過一次次走進家門，藥師用專業與陪伴，為用藥安全撐起最溫柔的一道防線。

藥師許青育居家訪視，教導正確量測與紀錄血壓，並耐心說明按時服藥的重要性，為黃阿嬤檢視處方及藥品，協助建立正確用藥習慣。（食安處提供）

藥師許青育居家訪視，教導正確量測與紀錄血壓，並耐心說明按時服藥的重要性，為黃阿嬤檢視處方及藥品，協助建立正確用藥習慣。（食安處提供）

藥師陳信宏深入偏鄉居家訪視，教導長者正確量測與紀錄血壓，並耐心說明按時服藥的重要性。（食安處提供）

藥師陳信宏深入偏鄉居家訪視，教導長者正確量測與紀錄血壓，並耐心說明按時服藥的重要性。（食安處提供）

