健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》咖啡干擾營養素吸收？ 研究：喝後至少1小時再補充

2026/01/26 06:24

喝咖啡雖然好處多，但國外研究也顯示，若飲用時間不當，可能干擾鐵、鈣、維生素B群等營養吸收；示意圖。（圖取自freepik）

喝咖啡雖然好處多，但國外研究也顯示，若飲用時間不當，可能干擾鐵、鈣、維生素B群等營養吸收；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕喝咖啡雖然好處多，但研究顯示，若飲用時間不當，可能干擾鐵、鈣、鋅與維生素B群等營養素吸收。據國外研究發現，咖啡中的多酚類抗氧化物質有益健康，卻可能降低部分維生素與礦物質的吸收率，提醒飲用咖啡後，至少1小時內應避免補充特定維生素與礦物質。

喝咖啡為什麼會干擾營養吸收？韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」發文說明，經專家研究，主要是因為咖啡中富含多酚類的抗氧化物質，可降低心血管疾病風險的綠原酸（Chlorogenic Acid, CGA）等，這些成分有益健康，也是咖啡可以抗氧化或護肝等機能來源，卻同時會干擾部分維生素與礦物質的吸收。

韋恩說，例如瑞士於2022年進行的1項研究發現，缺鐵女性若將鐵劑與咖啡一起服用，鐵的吸收率比起以水服用降低54%，原因在於咖啡中的多酚與單寧類抗氧化物質會與鐵產生交互作用。不過，2020年的研究也指出，富含鐵的餐食之前1-2小時飲用完咖啡，就不會影響鐵的吸收。

此外，咖啡因具有利尿作用，會加速水溶性維生素B群的排出。因此，常喝咖啡的人，更要特別留意維生素B群的補充。

韋恩建議，喝完咖啡後1-2小時再補充營養品，有助降低干擾；或是將容易受影響的營養品安排在較少喝咖啡的晚間服用。他並強調，多數專家建議，將每日咖啡因攝取量控制在200毫克、約2杯以內，可明顯減少對營養吸收的不利影響。

