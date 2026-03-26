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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

屏東每年300多人確診結核病 高風險族群可免費抽血篩檢

2026/03/26 09:57

屏縣衛生局推動胸部X光檢查行動巡迴車，至各村里及部落提供免費檢查服務。（圖由屏東縣政府提供）

屏縣衛生局推動胸部X光檢查行動巡迴車，至各村里及部落提供免費檢查服務。（圖由屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣每年有300多人確診結核病，針對從治療轉向預防的防治策略，為洗腎患者、糖尿病患者、長照機構住民及設籍山地鄉民眾等結核病高風險族群，提供免費的潛伏結核感染（LTBI）抽血篩檢，符合資格的民眾可洽各地衛生所諮詢。

屏東縣府衛生局表示，屏東縣多年積極推動結核病防治工作，透過強化篩檢與個案管理，有效降低疾病發生與傳播風險，結核病新案發生率已從2005年每十萬人口118.0人，降至2024年每十萬人口46.8人，累積降幅達60.3%，穩步邁向「2035消除結核」的目標。

衛生局長張秀君說明，目前結核病防治策略已逐步由「治療」轉向「預防」，潛伏結核感染（LTBI）者一生約有5至10%的機率會發展為結核病。透過LTBI抽血檢查可提早發現尚未發病的潛伏感染者，接受預防性治療可降低約9成發病風險，避免未來發病並傳染給親友，屏東縣針對洗腎患者、糖尿病患者、長照機構住民及設籍山地鄉民眾等結核病高風險族群，提供免費LTBI抽血篩檢 （市價約3000元），請符合資格民眾洽各地衛生所諮詢。

衛生局提醒，屏東縣每年仍有300多人確診結核病，民眾如出現咳嗽2週、有痰、胸痛、體重減輕、食慾不振、發燒等疑似結核病症狀，請主動就醫，及早診斷與治療，規則服藥6至9個月可治癒，保護自己與親友健康。

為突破篩檢距離障礙，衛生局也推動胸部X光檢查行動巡迴車，至各村里及部落提供免費檢查服務，請民眾善加運用。防疫資訊及胸部X光巡檢場次可至屏縣府衛生局官網查詢。

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