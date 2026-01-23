健康網》愛愛有最佳「時機」！網紅醫：感情急加溫

愛愛也有良辰吉時！網紅醫師瑞秋蘿絲（Dr. Rachael Ross）表示，下午3時男女的睪固酮與雌激素最高，性愛品質最高。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕結婚有黃道吉日，性愛也有良辰吉時！在美國執業的網紅醫師瑞秋蘿絲（Rachael Ross）在擁有超過1百萬訂閱的頻道「Dr. Rachael Ross」上分享，根據科學研究，一天之中「最佳的性愛時間」其實不是大家過去以為的晚上。該影片在短短10天內獲得1.5萬次點閱。

瑞秋指出，雖然大多數人習慣在夜間開啟性生活，但科學上最理想的時間其實是「下午3點」。為什麼是下午3點？這與男性和女性體內荷爾蒙水準的「黃金交叉」有關。

瑞秋解釋，男性的睪固酮（Testosterone）在清晨最高，隨後逐漸下降。到了下午，雖然睪酮水準較低，但雌激素（Estrogen）相對較高。這會讓男性在情感上更敏感、更能與伴侶產生情感連結，提升性愛中的親密度。

同時，女性的皮質醇（Cortisol）在下午通常處於較高點，這能提供能量並增加感官的警覺性。同時，這段時間女性的荷爾蒙狀態更容易讓她們感到興奮並進入狀態。

瑞秋承認，雖然下午3點是科學上的最佳點，大多數有工作的人根本不可能做到。她建議伴侶可以在假日嘗試「下午約會」，利用生理時鐘的優勢來提升性生活品質，了解彼此的能量高峰和荷爾蒙波動，有助減少因「性致」不同步而產生的挫折感。

瑞秋同時提出另一個值得推薦的「性愛吉時」：她建議在「早上」來場「早晨性愛（Morning Sex）」。男性的睪酮水準在早上最高，身體充滿能量。早晨的性行為能釋放催產素（Oxytocin），讓伴侶在接下來的一整天都感到心情愉悅且充滿連結感。另外，在女性排卵期（通常是月經週期的中間），她們的睪固酮和雌激素都會飆升，這段時間女性的性慾通常最為強烈。

