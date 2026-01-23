自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》不只基因影響失智！ 研究揭5大護腦生活處方箋

2026/01/23 19:45

營養師薛曉晶表示，據國外研究，除基因影響失智風險外，日常採行中海飲食，攝取蔬菜、好油、堅果等，少喝含糖飲，也能達到護腦目的；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣邁入超高齡社會，失智人口逐年攀升，失智症也成為家庭與社會日益重要的健康議題。營養師薛曉晶表示，根據國外研究，基因雖會影響阿茲海默症、失智症的罹病風險，但越來越多研究數據也指出，可改變的習慣，如飲食、運動、睡眠、壓力、社交等，其實才是日常生活的護腦最佳關鍵處方。

薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文表示，大腦健康並非一蹴可幾，失智進程也不是突然斷電，而是長年受飲食、睡眠、壓力與生活節奏潛移默化的結果。根據2026年1月《American Journal of Lifestyle Medicine》的最新回顧，提醒我們生活方式本身就是大腦的長期處方箋。

吸菸飲酒 加速傷害大腦

薛曉晶說，研究統整生活醫學與阿茲海默症、失智症的近年證據顯示，儘管基因影響罹病風險，但也有越來越多數據指出，可改變的習慣才是關鍵。例如：地中海型飲食、規律運動、良好睡眠、壓力管理、維持社交與認知刺激以及視聽力照護等，都與較低失智風險及減緩認知退化有關，且多面向介入比單一行動效果更顯著。相反地，吸菸、過量飲酒、長期高壓，則會加劇大腦慢性傷害。

5大生活護腦處方

此外，執行這些護腦條件，並非需要依靠高科技或昂貴療程，而是每天都能實踐的生活選擇。薛曉晶說，建立永續飲食、運動與睡眠模式，其實就是投資未來記憶力、情緒穩定與生活品質，並建議可從以下5個簡單小步驟開始執行：

飲食：每餐增加一份蔬菜，搭配一份好油，如堅果、酪梨、橄欖油，少一杯含糖飲。

運動：每天累積至少30分鐘快走或輕度有氧運動，可分3次各10分鐘。

睡眠：固定作息，睡前1小時關手機，以閱讀或伸展替代滑手機。

壓力：安排5分鐘深呼吸或短暫靜心，給大腦「關機維護」時間。

社交：每天主動與1人說話或傳訊息，別讓自己困於壓力。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

