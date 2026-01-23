自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

乳癌早期發現治癒率超過9成 奇美醫院建立綠色快速通道

2026/01/23 18:27

奇美醫院攜手癌症希望基金會，舉辦乳癌病友學習營，提供病友全方位支持。（記者劉婉君攝）

奇美醫院攜手癌症希望基金會，舉辦乳癌病友學習營，提供病友全方位支持。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕一名61歲女子，自行觸摸左乳房發現有腫塊但未就醫，直到幾個月後腫塊變大才求診，經診斷為第三期三陰性乳癌，使用標準化學治療合併免疫藥物治療，歷經8次手術切除腫瘤，目前恢復正常生活並返回工作。另一名44歲女子，被診斷為三陽性右側乳癌合併淋巴結轉移，透過「綠色通道」迅速轉院接受治療，經前導性化療藥物與標靶藥物治療後，手術切除腫瘤，術後再接受1年的標靶藥物治療，目前情況穩定可自行步行回診及自理日常活動，持續治療中。

奇美醫院外科部部長暨乳房醫學中心主任陳明鎮表示，乳癌為女性最常見的癌症之一，早期發現治癒率可達9成以上，呼籲定期接受乳房攝影檢查，有任何症狀如異常腫塊、皮膚變化等，應立即就醫。

為了確保高度懷疑乳癌的病人能及時獲得診斷與治療，奇美醫院乳房醫學中心建立「綠色快速通道」，由專人依照病人的需求，協助安排後續門診或檢查，安心且快速獲得醫療協助。若已持有乳房相關檢查報告（如乳房攝影、切片報告），可利用「綠色通道」信箱「cmh750g-1@mail.chimei.org.tw」聯繫。

另外，為協助病友在治療過程中獲得更多力量與支持，院方今（23）日也與癌症希望基金會合作，舉辦「療癒三部曲－從副作用到復原力」乳癌病友學習營，內容涵蓋疾病衛教、心理支持、經驗分享、復健舒壓及生活重建等，建立多專業跨團隊（MDT）與病友互動的模式，希望透過將醫療服務從醫院端延伸至社區的照護，讓病友在從確診、治療到重返生活的過程中都不孤單。

