健康網》守護人體受試者權益接軌國際 長庚AAHRPP再認證過關

長庚體系受試者保護相關單位合影，展現體系整合與跨部門合作成果，持續強化人體研究受試者保護制度。（圖由長庚醫院提供）

〔健康頻道／綜合報導〕AAHRPP是全球權威的人體研究倫理評鑑體系，重視研究過程中對受試者權益與安全的全程保障。長庚醫療體系自2017年起導入該認證制度後，並於2025年12月再度通過AAHRPP Full Reaccreditation，展現穩定且可持續精進的治理制度，與國際標準全面接軌。

長庚醫院指出，長庚醫療體系人體試驗倫理委員會（IRB）從1986年成立，隨著臨床研究型態日益多元、跨國合作與新興科技快速發展，亦持續調整架構與審查實務，逐步由早期的倫理審查委員會，發展為涵蓋人體研究的「受試者保護計畫」（HRPP），持續跨院區整合，確保各院區在審查標準與執行原則上維持一致。

長庚醫療體系依循AAHRPP評鑑標準，強化IRB審查獨立性、權責分工與教育訓練，並整合全台8個研究機構，建立跨院區共通政策與標準流程，讓受試者保護不僅止於立案前之審查把關，更延伸至變更管理、結案追蹤等，盼能於多院區、大規模體系中穩定運作。

AAHRPP委員在實地訪查中，肯定長庚HRPP結合電子化系統與專業行政分工，於研究初期即清楚界定研究屬性，在維持審查獨立性的同時，協助研究團隊提升送審品質與遵循度。此外，在研究藥品與資材管理上設計嚴謹的多重查核與授權機制，有效降低風險，亦受到認可。

長庚醫院強調，未來將持續以AAHRPP標準為依循，深化受試者保護制度，確保每一次條文遵循與制度修正都可以符合人體研究的實務作業需求，讓每一項研究創新，都建立在尊重生命、保障受試者權益的核心價值之上。

