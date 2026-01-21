冬季必看！中醫揭秘手腳冰冷的4種冷法 對症才能暖身

中醫分析「手腳冰冷」有4種分類原因，並非只有「虛寒」體質，必須對症調理。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕冬季手腳冰冷讓人困擾，中醫師指出，手腳冰冷在中醫診斷可分為4種類型，包括寒厥真虛型、熱厥假冷型、痰厥濕重型、以及氣鬱壓力型，並非只有虛寒一類，盲目飲用薑湯、麻油雞或進補，可能讓部分族群出現上火、失眠或腸胃不適等狀況，必須對症下藥，避免補錯方向，反而傷身。

冬天時不少民眾出現長時間手腳冰冷，白天工作注意力難集中，晚上穿上襪子入睡也暖不起來，台中宜蘊診所中醫師曾馨儀指出，女性手腳冰冷的比例高於男性，主因與雌激素影響基礎體溫有關，且女性普遍肌肉量較低、基礎代謝率較低，加上骨架小散熱快，較難維持末梢溫度。

請繼續往下閱讀...

男性若長期手腳冰冷，常見於肥胖、久坐少動患有三高慢性病的族群，多與血液循環與代謝功能不佳有關。

中醫診斷手腳冷有4種類型：

一、寒厥（真虛型），此為典型的「虛寒」，伴隨面色蒼白、精神疲倦，屬於真正的陽氣不足，治療以溫補為主；

二、熱厥（假冷型）： 手腳冰冷但身體燥熱，可能伴隨著口乾、便祕、舌苔偏黃，屬實熱體質，盲目進補反而加重不適。

三、痰厥（濕重型）： 體內代謝廢物與濕氣堆積，常見胸悶、痰多，身體沉重感。

四、氣鬱（壓力型）： 肝氣鬱結，常見於壓力大、情緒緊繃族群，伴隨煩悶、心悸或兩側頭痛。

曾馨儀表示，針對「寒厥」體質，臨床常以當歸四逆湯、八珍湯等溫補；而熱、痰、氣鬱三類屬於實症，應以清熱、祛痰或理氣為優先，否則補錯方向，反而會讓手腳冰冷更加嚴重。

中醫認為，手腳冰冷必須對症調理，補錯身體恐傷身。（記者蔡淑媛攝）

針對泡腳改善手腳冰冷，曾馨儀建議，泡腳時間應選在晚間7至9點為佳，此時有助於放鬆神經、提升睡眠品質，水溫應控制在38~43℃之間，以「熱而不燙」為原則，且不宜超過30分鐘，至額頭微微出汗即可；但空腹、飽餐後不宜泡腳；兒童、年長者、孕婦及患有糖尿病或心血管疾病者，應先諮詢醫師評估後再進行。

曾馨儀補充說，泡腳後可輕柔按摩關元穴、八風穴、湧泉穴，幫助促進循環、改善下肢冰冷；飲食則應均衡補充鐵、鎂、維生素B與維生素E等營養素，如牛肉、深綠色蔬菜、堅果、全穀類與魚類，有助於血液循環與能量代謝。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法