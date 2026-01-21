健康網》白蘿蔔煮超過這溫度 營養師曝防癌植化素最傷

功能醫學營養師呂美寶指出，吃白蘿蔔有口訣：「生、酸、嚼」可以保護細胞、預防癌症。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕冬天是吃白蘿蔔的季節，功能醫學營養師呂美寶指出，吃燉蘿蔔湯或滷蘿蔔，從營養科學的角度來看，可以保護細胞、預防癌症的植化素含量就微乎其微了，須記住三字口訣「生、酸、嚼」。

呂美寶在臉書專頁「食物的力量．呂美寶營養師」發文分享，要啟動白蘿蔔強大的保護力，一定要啟動其生化機制的「營養開關」。

請繼續往下閱讀...

呂美寶叮嚀要讓白蘿蔔啟動強大的保護力，需要以下條件：

●避免加熱，要生吃：負責催化反應的「芥子酶」極度怕熱。一旦加熱超過70-80°C，酵素就會徹底失活，導致營養前體無法轉化。因此建議生食。

●物理性破壞，充分咀嚼：硫代葡萄糖苷與芥子酶，平時分居在細胞不同部位。須透過「物理性破壞」讓兩者相遇，反應才會開始。

1.切碎、刨絲、磨泥：或是最推薦的「磨泥」，它能最徹底地破壞細胞壁，讓酵素與前體進行最大規模的接觸。

2.細嚼30秒以上：這不只是增加飽食中樞，更是增加營養保護力！長時間的咀嚼像是在你的口腔內建立一個「微型生化反應器」，利用物理摩擦與生物催化，延長反應時間以提升轉化效率。

●用酸穩定有效成分：環境pH值處於4或8（像是加入醋或檸檬汁）時，能有效防止營養轉化為無效的「硝腈類 （Nitriles）」，進而大幅提升ITC的生成率。

由於異硫氰酸鹽屬於脂溶性成分，在料理中加入少許優質油脂（如橄欖油），能增加這些活性物質的穩定性，並顯著提升人體的吸收效率。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法