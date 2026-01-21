自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》喝水不只解渴！ 營養師揭防便秘、助代謝5好處

2026/01/21 21:13

健康網》喝水不只解渴！ 營養師揭防便秘、助代謝5好處

營養師徐慈家指出，人體60-75%都由水分構成，長期攝取不足，可能影響代謝效率與腎臟排毒功能，甚至對健康造成負面影響；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕喝水是維持身體機能最基本、也是最常被忽略的健康習慣之一。水分不僅影響新陳代謝、消化與循環，也與預防便秘、體溫調節及情緒穩定密切相關。營養師徐慈家指出，人體約60-75%都由水分構成，長期攝取不足，可能影響代謝效率與腎臟排毒功能，甚至對健康造成負面影響。

徐慈家於臉書專頁「營養師徐慈家的斜槓生活」發文表示，飲水是生活中維護健康最簡單的方式之一，沒事多喝水不是口號，而是身體需求與國際研究支持的好習慣。並指出多喝水的好處，包括：

促進消化與預防便秘：水是腸胃蠕動的潤滑劑，能讓食物通過消化道更順暢。充足水分可軟化糞便、減少便秘發生。

幫助腎臟排毒與預防結石：足夠水分能讓尿液稀釋，有助於腎臟將廢物排出體外。每天喝足量水，能降低腎結石的風險。

支援大腦功能與情緒穩定：水分影響腦部血流與電解質平衡。輕度脫水就可能讓注意力下降、心情不穩、頭痛，喝水能讓思緒更清晰。

幫助體重管理與新陳代謝：喝水能提升飽足感、降低熱量飲料攝取，研究發現額外喝水與輕微的體重下降或代謝提升有關。

維持循環與體溫調節：水是血液與細胞液的重要成分，透過汗水也調節體溫。維持水化能協助血壓、心血管健康與體溫調節。

徐慈家提醒，水不只是喝了就好，想要喝得有效益，建議分次小口喝，而且不要等到口渴才喝。此外，氣候熱、運動量大時，也要記得再增加補水量。至於水以外的茶水、無糖飲料，也能算進液體攝取，但白開水仍是最佳首選。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中