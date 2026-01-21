健康網》喝水不只解渴！ 營養師揭防便秘、助代謝5好處

營養師徐慈家指出，人體60-75%都由水分構成，長期攝取不足，可能影響代謝效率與腎臟排毒功能，甚至對健康造成負面影響；情境照。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕喝水是維持身體機能最基本、也是最常被忽略的健康習慣之一。水分不僅影響新陳代謝、消化與循環，也與預防便秘、體溫調節及情緒穩定密切相關。營養師徐慈家指出，人體約60-75%都由水分構成，長期攝取不足，可能影響代謝效率與腎臟排毒功能，甚至對健康造成負面影響。

徐慈家於臉書專頁「營養師徐慈家的斜槓生活」發文表示，飲水是生活中維護健康最簡單的方式之一，沒事多喝水不是口號，而是身體需求與國際研究支持的好習慣。並指出多喝水的好處，包括：

●促進消化與預防便秘：水是腸胃蠕動的潤滑劑，能讓食物通過消化道更順暢。充足水分可軟化糞便、減少便秘發生。

●幫助腎臟排毒與預防結石：足夠水分能讓尿液稀釋，有助於腎臟將廢物排出體外。每天喝足量水，能降低腎結石的風險。

●支援大腦功能與情緒穩定：水分影響腦部血流與電解質平衡。輕度脫水就可能讓注意力下降、心情不穩、頭痛，喝水能讓思緒更清晰。

●幫助體重管理與新陳代謝：喝水能提升飽足感、降低熱量飲料攝取，研究發現額外喝水與輕微的體重下降或代謝提升有關。

●維持循環與體溫調節：水是血液與細胞液的重要成分，透過汗水也調節體溫。維持水化能協助血壓、心血管健康與體溫調節。

徐慈家提醒，水不只是喝了就好，想要喝得有效益，建議分次小口喝，而且不要等到口渴才喝。此外，氣候熱、運動量大時，也要記得再增加補水量。至於水以外的茶水、無糖飲料，也能算進液體攝取，但白開水仍是最佳首選。

