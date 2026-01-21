終結天價抗癌藥？科學家首度量產「抗癌指揮官」 離現成細胞療法僅剩一哩路

卑詩大學研究團隊首度成功利用幹細胞量產「輔助T細胞」，解決了現行細胞療法長年無法規模化且昂貴的瓶頸；癌細胞示意圖。（圖擷取自ingimage）

〔編譯陳成良／綜合報導〕抗癌細胞療法正迎來歷史性突破。根據《科學日報》（Science Daily）報導，加拿大卑詩大學（UBC）研究團隊在最新一期權威期刊《細胞：幹細胞》（Cell Stem Cell）發表重大成果，首度在實驗室環境下利用幹細胞穩定產出關鍵免疫細胞「輔助 T 細胞」（Helper T cells）。這項技術解決了細胞療法長年來的量產瓶頸，有望讓「天價療程」轉化為「現成、平價」的常規治療。

目前的細胞療法如 CAR-T，雖然對某些末期癌症有驚人療效，但缺點是必須針對每位病患量身訂做。醫護人員需先提取患者血液，耗時數週在實驗室培養，不僅程序複雜，費用更動輒高達上千萬元台幣。

研究共同資深作者贊德斯卓（Peter Zandstra）指出，癌症治療要有效，需要「殺手 T 細胞」（Killer T cells）與「輔助 T 細胞」協作。前者負責衝鋒陷陣殺死癌細胞，後者則像指揮官，負責識別威脅並激發、維持免疫反應。過去科學家僅能穩定產出殺手細胞，卻無法克服輔助細胞的培養難題，導致治療效果受限。

研究團隊發現，幹細胞要發育成哪種 T 細胞，關鍵在於一個名為「Notch」的生物信號。這就像一個時效性的開關：發育初期需要開啟 Notch，但若開啟時間太長，就會阻礙輔助 T 細胞的形成。

共同資深作者萊文斯（Megan Levings）表示，透過精確調控減少信號的時間點，團隊首度成功誘導幹細胞分化為功能完全的輔助 T 細胞。實驗證實，這些在實驗室長大的細胞，無論在外觀、受體種類還是免疫行為上，都與人體內的真實細胞無異。

邁向現成治療新紀元 癌友未來免等待數週

這項突破意味著，未來科學家可以利用標準化的幹細胞大規模預先生產各類免疫細胞。當患者需要治療時，不必再經歷漫長的等待與昂貴的客製化過程，而是直接使用「現成」的細胞產品。

贊德斯卓強調，這項技術不僅能用於癌症，未來在傳染病、自體免疫疾病等領域也具備巨大的應用潛力，是推動現代醫學普及化的關鍵里程碑。目前該研究正由卑詩大學生物醫學工程學院持續深化，目標是將其轉化為臨床可用的實際療法。

