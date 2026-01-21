自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

台南佳里奇美醫院「食神」現身 推長者友善年糕

2026/01/21 16:39

台南佳里奇美醫院研發適合長者食用的發糕、年糕和湯圓，柔順好入口，營養加分。（記者楊金城攝）

台南佳里奇美醫院研發適合長者食用的發糕、年糕和湯圓，柔順好入口，營養加分。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕台南佳里奇美醫院院長田宇峯、兩位副院長王哲川、邵詩媛今天（21日）打扮成「食神」，推廣適合長者食用的發糕、年糕，提供民眾可在家動手自己做，現場分享以杏仁、南瓜、菠菜、毛豆、黃豆、紅豆、胡麻、薏仁等天然食材製作的年糕、湯圓，民眾稱讚：「好吃」，氣氛熱烈。

佳里奇美醫院營養科與復健科跨領域合作，結合玉膳主廚巧思，研發出兼具營養、安全與環保的高齡友善年節食品，包括「順嚥年糕」、「迎春麻糕」與「甜心湯圓」，守護長者的飲食健康，傳遞全家安心圍爐的溫暖祝福。

長者因咀嚼困難、吞嚥功能退化，年節時有發生食用糕點、湯圓噎住的意外，田宇峯表示，佳里奇美醫院推出長者安心食用的年糕、發糕和湯圓，在友善銀髮族安心食用年節食品的安全和營養上，展現醫院推廣低碳飲食和對長者、社會責任的創新行動。

田宇峯和兩位副院長以模仿電影「賭神」的意涵，打扮成佳奇「食神」舉辦「麻將年糕實境秀」發表3款年糕、發糕和湯圓，現場以南瓜泥、菠菜毛豆泥、紅豆泥為「發」糕上色，也讓民眾分享品嘗，口感柔順好吞嚥、營養加分。

營養師李姿穎說，台灣邁入超高齡社會，根據統計，社區約有12.8%長者存在吞嚥困難，意味著每10位長輩中就有1位難以安心享用年節佳餚，因此院方依據國際吞嚥障礙飲食標準，從食物顆粒大小、軟硬度、濕潤度與成形性進行分級與調整，研發年糕和湯圓，讓長者能安心食用，順利下嚥、不易嗆咳。

