暖暖包放乳溝9小時 55歲婦慘遭二級燙傷

〔記者蔡淑媛／台中報導〕日前寒流，1名55歲婦人將暖暖包放乳溝保暖，經過9小時下班後取出發現左乳皮膚已經被燙出「火逼性紅斑」，造成2級燙傷、皮膚脫落，且流出組織液而就醫，皮膚科醫師提醒，這已經淺二級燙傷，如果反覆發出「火逼性紅斑」，容易導致皮膚癌。

茂盛醫院皮膚科醫師鍾佩宜指出，冬日皮膚科門診經常出現患者因長時間將暖暖包接觸皮膚，造成皮膚低溫燙傷，皮膚被燙傷、脫皮，甚至被燙出火逼性紅斑，這是皮下血管擴張，造成紅血球滲出、真皮黑色素及血鐵質沈著，並且出現水腫及淋巴組織球浸潤，出現網狀或火焰狀的紅斑。

鍾佩宜說，過去就有患者因為反覆低溫燙傷造成火逼性紅斑，因為個人對痛覺較不敏感，也未在意，後來就醫檢查確診罹患皮膚癌，不可輕忽。

而這名將暖暖包放在胸口的婦人因為長達9小時貼膚使用，下班後取出時，左乳上出現長4X3公分的泛紅區塊，流出黃色組織液，鍾佩宜說，這名婦人已經燙出淺2度燙傷，給予預防性抗生素，待傷口癒合，若留下疤痕再來除疤。

鍾佩宜說，每個人對痛覺的感受度不同，像這名婦人對痛覺遲鈍，結果被暖暖包燙傷而不自知，而且手握式暖暖包的溫度較高，不適合直接貼膚使用，皮膚層較薄處如果長時間使用，容易被燙傷，建議可選用貼膚性暖暖包，溫度較低，發熱時間較短，才不會造成燙傷。

針對高風險族群，長者、酒醉者、嬰兒及糖尿病患者，對於低溫燙傷的感覺較遲鈍，而且身體脆弱、反應不及，更要注意保暖工具，使用電暖爐不要直接照射，電熱毯應再鋪薄被或毛巾，避免直接觸及皮膚，熱水袋也要經常更換位置，不要讓同部位皮膚持續接受熱源，使用30分鐘就休息。

