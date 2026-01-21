自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

微量癌細胞檢測升級 治急性淋巴性白血病新利器

2026/01/21 16:11

癌症希望基金會、中華民國血液病學會、中華民國血液及骨髓移植學會與台灣安進，今攜手共同舉辦記者會，發布最新版《選擇適合你的治療方式：急性淋巴性白血病 ALL in 1》衛教懶人包，助病友掌握治療選項；並邀請病友現身分享抗病歷程，盼鼓舞其他癌友。（記者侯家瑜攝）

癌症希望基金會、中華民國血液病學會、中華民國血液及骨髓移植學會與台灣安進，今攜手共同舉辦記者會，發布最新版《選擇適合你的治療方式：急性淋巴性白血病 ALL in 1》衛教懶人包，助病友掌握治療選項；並邀請病友現身分享抗病歷程，盼鼓舞其他癌友。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕急性淋巴性白血病（Acute Lymphoblastic Leukemia，簡稱ALL）發病快速、病程凶猛，治療成效關鍵不只在藥物選擇，更取決於是否掌握「可測量殘存癌細胞（Minimal Residual Disease，MRD）」這項重要指標。中華民國血液病學會理事長柯博升指出，MRD可協助醫師更精準判斷治療強度，以及是否需要進一步採取骨髓移植等策略，讓急性淋巴性白血病治療邁向精準化新階段。

急性淋巴性白血病是一種進展快速、侵略性高的血液惡性腫瘤，長期被視為臨床治療上最具挑戰性的疾病之一。過去治療多仰賴高強度化學治療合併骨髓移植，雖可降低復發風險、提升治癒率，但也常伴隨嚴重感染、器官毒性與長期排斥反應，對病友身心造成極大負擔。

隨著醫學進展，急性淋巴性白血病的治療思維出現重大轉變，其中「可測量殘存癌細胞（MRD）」檢測，成為影響治療走向的關鍵指標。MRD是指在顯微鏡下已看不到癌細胞後，體內仍殘留的極微量癌細胞，若未有效清除，便可能成為日後復發的根源。

中華民國血液及骨髓移植學會理事長葉士芃指出，MRD檢測的出現，讓醫師得以更精細掌握治療反應，急性淋巴性白血病治療也從過去「一體適用」的模式，轉為依據MRD結果量身打造個人化療程。當治療達成MRD陰性後，後續治療可依病友年齡、健康狀況與復發風險，在骨髓移植與免疫治療之間做出更合適的選擇，在療效與副作用之間取得更好的平衡。

癌症希望基金會副執行長許怡敏表示，ALL在不同治療階段已有更多元的選擇，基金會也持續優化衛教資源，推出最新版「選擇適合你的治療方式：急性淋巴性白血病ALL in 1」懶人包，協助病友與家屬在關鍵療程中掌握正確資訊。她也強調，除了清楚易懂的醫療資訊，政府資源與制度支持，更是病友能否持續治療的重要關鍵。

中華民國血液病學會理事長柯博升指出，台灣每年約新增300例急性淋巴性白血病個案，雖然好發於10歲以下兒童，但成人病友的衝擊同樣不容忽視。急性淋巴性白血病發病後，異常的淋巴芽細胞會大量增生，不僅喪失免疫功能，還會壓迫正常造血，導致貧血、感染、出血等全身性問題。更棘手的是，急性淋巴性白血病惡化速度極快，有病友前一個月健檢仍正常，下一個月就突然發病。

柯博升提醒，若出現一週以上不明原因的蒼白無力、反覆感染發燒、瘀青、流血不止、骨骼疼痛或淋巴結腫大等症狀，應及早就醫接受血液與骨髓檢查，把握黃金治療時間。

柯博升進一步說明，急性淋巴性白血病整體治療可分為三個階段，第一階段為引導期，以高劑量化療為主，並依基因突變狀況加入標靶藥物，目標是將癌細胞降至5%以下；第二階段為鞏固期，持續清除殘存癌細胞；第三階段則是維持期，透過低劑量化療降低復發風險。

隨著分子與基因檢測技術進步，急性淋巴性白血病檢測已從傳統骨髓抹片，邁入MRD檢測新時代。葉士芃指出，傳統顯微鏡檢查的偵測極限約為5%，但MRD檢測可將靈敏度提升至千分之一、萬分之一，甚至十萬分之一以上，精密度可提升50倍以上。透過MRD，不僅能「看得到或看不到」癌細胞，更能觀察其下降速度，判斷治療是否真正有效。

葉士芃舉例，若病友在引導期後MRD仍呈陽性，代表對標準化療反應不佳，醫療團隊便可及早評估親屬幹細胞配對，或提前導入免疫治療，待MRD轉為陰性後再進行移植，以提升成功率。不過他也提醒，MRD陰性並不代表完全沒有癌細胞，而是現有技術無法偵測到，病友仍需持續追蹤，治療並非就此結束。

葉士芃分享，一名44歲急性淋巴性白血病病友江先生，在治療後達成MRD陰性，進入關鍵抉擇期。醫療團隊依其健康狀況與風險評估，與病友充分討論後，選擇以免疫治療作為後續策略，成功穩定控制疾病，讓病友得以逐步回歸生活。他強調，MRD已成為臨床決策的重要利器，我國學會也持續彙整國內外研究，更新治療指引，讓急性淋巴性白血病治療逐步與國際接軌，邁向更精準、個別化的照護時代。

柯博升說明，目前國內健保給付的MRD檢測，主要以「流式細胞儀檢查」為主，屬於細胞層級的檢測方式，健保已有給付，足以作為臨床用藥與治療方向的重要依據。不過，國外也有更高敏感度的次世代基因檢測（NGS），可偵測到更微量的癌細胞，但因費用高昂，目前尚未納入健保給付，仍有待更多經費與政策支持。

他指出，部分血液癌症患者具有特定的基因標的，若符合健保給付條件，相關標靶檢測與治療已有給付，因此現行健保涵蓋的「基本檢查」，在多數情況下已足以協助醫師判斷是否可使用特定藥物；至於更精密的檢測，則屬於未來努力方向。

在檢體取得方面，柯博升表示，多數MRD檢測仍需透過骨髓抽取進行，但部分特定病人也可使用周邊血液檢測，會依病情與醫師評估決定。

柯博升進一步指出，MRD在治療決策上扮演關鍵角色。臨床上，醫師會依據癌細胞本身的基因特性，以及MRD是否消失，將病人分為高風險、中風險與低風險族群。傳統骨髓檢查主要靠顯微鏡觀察，約在癌細胞比例達5%時才看得出來；但MRD檢測的敏感度可提升至千分之一、萬分之一，甚至達十萬分之一或百萬分之一，大幅提升精準度。

他舉例說，透過MRD，可以清楚追蹤癌細胞比例，從50%下降到0.1%、0.01%，並觀察下降速度，藉此判斷病人對治療的反應是否良好。若癌細胞下降速度快，代表治療效果佳，病人可能不需要接受過於激烈的治療；但若MRD長期未消失，或直到療程末期才轉為陰性，則顯示一般化療效果有限，醫師就需考慮更強的治療方式，甚至骨髓移植。

柯博升強調，MRD檢測的精密度可比傳統病理檢查高出50倍以上，能避免過去「只要低於5%就一片模糊、無法判斷病情變化」的困境，讓治療決策不再憑經驗猜測，而是有明確數據依據，對病人安全與療效都具有關鍵意義。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中