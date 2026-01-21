微量癌細胞檢測升級 治急性淋巴性白血病新利器

癌症希望基金會、中華民國血液病學會、中華民國血液及骨髓移植學會與台灣安進，今攜手共同舉辦記者會，發布最新版《選擇適合你的治療方式：急性淋巴性白血病 ALL in 1》衛教懶人包，助病友掌握治療選項；並邀請病友現身分享抗病歷程，盼鼓舞其他癌友。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕急性淋巴性白血病（Acute Lymphoblastic Leukemia，簡稱ALL）發病快速、病程凶猛，治療成效關鍵不只在藥物選擇，更取決於是否掌握「可測量殘存癌細胞（Minimal Residual Disease，MRD）」這項重要指標。中華民國血液病學會理事長柯博升指出，MRD可協助醫師更精準判斷治療強度，以及是否需要進一步採取骨髓移植等策略，讓急性淋巴性白血病治療邁向精準化新階段。

急性淋巴性白血病是一種進展快速、侵略性高的血液惡性腫瘤，長期被視為臨床治療上最具挑戰性的疾病之一。過去治療多仰賴高強度化學治療合併骨髓移植，雖可降低復發風險、提升治癒率，但也常伴隨嚴重感染、器官毒性與長期排斥反應，對病友身心造成極大負擔。

隨著醫學進展，急性淋巴性白血病的治療思維出現重大轉變，其中「可測量殘存癌細胞（MRD）」檢測，成為影響治療走向的關鍵指標。MRD是指在顯微鏡下已看不到癌細胞後，體內仍殘留的極微量癌細胞，若未有效清除，便可能成為日後復發的根源。

中華民國血液及骨髓移植學會理事長葉士芃指出，MRD檢測的出現，讓醫師得以更精細掌握治療反應，急性淋巴性白血病治療也從過去「一體適用」的模式，轉為依據MRD結果量身打造個人化療程。當治療達成MRD陰性後，後續治療可依病友年齡、健康狀況與復發風險，在骨髓移植與免疫治療之間做出更合適的選擇，在療效與副作用之間取得更好的平衡。

癌症希望基金會副執行長許怡敏表示，ALL在不同治療階段已有更多元的選擇，基金會也持續優化衛教資源，推出最新版「選擇適合你的治療方式：急性淋巴性白血病ALL in 1」懶人包，協助病友與家屬在關鍵療程中掌握正確資訊。她也強調，除了清楚易懂的醫療資訊，政府資源與制度支持，更是病友能否持續治療的重要關鍵。

中華民國血液病學會理事長柯博升指出，台灣每年約新增300例急性淋巴性白血病個案，雖然好發於10歲以下兒童，但成人病友的衝擊同樣不容忽視。急性淋巴性白血病發病後，異常的淋巴芽細胞會大量增生，不僅喪失免疫功能，還會壓迫正常造血，導致貧血、感染、出血等全身性問題。更棘手的是，急性淋巴性白血病惡化速度極快，有病友前一個月健檢仍正常，下一個月就突然發病。

柯博升提醒，若出現一週以上不明原因的蒼白無力、反覆感染發燒、瘀青、流血不止、骨骼疼痛或淋巴結腫大等症狀，應及早就醫接受血液與骨髓檢查，把握黃金治療時間。

柯博升進一步說明，急性淋巴性白血病整體治療可分為三個階段，第一階段為引導期，以高劑量化療為主，並依基因突變狀況加入標靶藥物，目標是將癌細胞降至5%以下；第二階段為鞏固期，持續清除殘存癌細胞；第三階段則是維持期，透過低劑量化療降低復發風險。

隨著分子與基因檢測技術進步，急性淋巴性白血病檢測已從傳統骨髓抹片，邁入MRD檢測新時代。葉士芃指出，傳統顯微鏡檢查的偵測極限約為5%，但MRD檢測可將靈敏度提升至千分之一、萬分之一，甚至十萬分之一以上，精密度可提升50倍以上。透過MRD，不僅能「看得到或看不到」癌細胞，更能觀察其下降速度，判斷治療是否真正有效。

葉士芃舉例，若病友在引導期後MRD仍呈陽性，代表對標準化療反應不佳，醫療團隊便可及早評估親屬幹細胞配對，或提前導入免疫治療，待MRD轉為陰性後再進行移植，以提升成功率。不過他也提醒，MRD陰性並不代表完全沒有癌細胞，而是現有技術無法偵測到，病友仍需持續追蹤，治療並非就此結束。

葉士芃分享，一名44歲急性淋巴性白血病病友江先生，在治療後達成MRD陰性，進入關鍵抉擇期。醫療團隊依其健康狀況與風險評估，與病友充分討論後，選擇以免疫治療作為後續策略，成功穩定控制疾病，讓病友得以逐步回歸生活。他強調，MRD已成為臨床決策的重要利器，我國學會也持續彙整國內外研究，更新治療指引，讓急性淋巴性白血病治療逐步與國際接軌，邁向更精準、個別化的照護時代。

柯博升說明，目前國內健保給付的MRD檢測，主要以「流式細胞儀檢查」為主，屬於細胞層級的檢測方式，健保已有給付，足以作為臨床用藥與治療方向的重要依據。不過，國外也有更高敏感度的次世代基因檢測（NGS），可偵測到更微量的癌細胞，但因費用高昂，目前尚未納入健保給付，仍有待更多經費與政策支持。

他指出，部分血液癌症患者具有特定的基因標的，若符合健保給付條件，相關標靶檢測與治療已有給付，因此現行健保涵蓋的「基本檢查」，在多數情況下已足以協助醫師判斷是否可使用特定藥物；至於更精密的檢測，則屬於未來努力方向。

在檢體取得方面，柯博升表示，多數MRD檢測仍需透過骨髓抽取進行，但部分特定病人也可使用周邊血液檢測，會依病情與醫師評估決定。

柯博升進一步指出，MRD在治療決策上扮演關鍵角色。臨床上，醫師會依據癌細胞本身的基因特性，以及MRD是否消失，將病人分為高風險、中風險與低風險族群。傳統骨髓檢查主要靠顯微鏡觀察，約在癌細胞比例達5%時才看得出來；但MRD檢測的敏感度可提升至千分之一、萬分之一，甚至達十萬分之一或百萬分之一，大幅提升精準度。

他舉例說，透過MRD，可以清楚追蹤癌細胞比例，從50%下降到0.1%、0.01%，並觀察下降速度，藉此判斷病人對治療的反應是否良好。若癌細胞下降速度快，代表治療效果佳，病人可能不需要接受過於激烈的治療；但若MRD長期未消失，或直到療程末期才轉為陰性，則顯示一般化療效果有限，醫師就需考慮更強的治療方式，甚至骨髓移植。

柯博升強調，MRD檢測的精密度可比傳統病理檢查高出50倍以上，能避免過去「只要低於5%就一片模糊、無法判斷病情變化」的困境，讓治療決策不再憑經驗猜測，而是有明確數據依據，對病人安全與療效都具有關鍵意義。

