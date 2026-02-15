自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

春節整箱買也不怕 農糧署授茂谷柑保存法

2026/02/15 09:56

春節期間正是茂谷柑盛產的季節。（農糧署提供）

春節期間正是茂谷柑盛產的季節。（農糧署提供）

〔記者楊媛婷／台北報導〕春節假期吃大魚大肉，一定要來點水果均衡一下，茂谷柑正當季，又有豐富維生素C與膳食纖維，更有「大吉大利」的吉祥意涵，不過要選出上等的茂谷柑也有小訣竅，農業部農糧署中區分署表示，民眾選購茂谷柑要把握3大原則，蒂頭要微青綠，果皮要細緻，外型扁平渾圓者為佳品。

冬天正是台灣柑橘類水果盛產的季節，有「柑橘之王」美譽的茂谷柑外皮金黃圓潤喜氣，家中擺上一盤茂谷柑，增添來年祈願吉祥富貴氛圍，農糧署中區分署副署長徐惠瑩表示，茂谷柑是寬皮柑與甜橙的雜交品種，特色為果實中型，果皮薄、光滑、橙紅且果肉細膩多汁，風味濃厚、耐貯運，並富含維生素A、B、C、礦物質、膳食纖維及有機酸等。

對於如何挑選茂谷柑不NG，徐惠瑩表示，民眾可以把握三大原則，首先觀察蒂頭，微青綠代表新鮮；接著看果皮，細緻平滑甜度較高；最後看外型，扁平渾圓且較有重量者多汁、口感也較佳，透過這些秘訣選購的茂谷柑保證鮮甜又多汁。

由於這次春節假期長達9天，民眾購買茂谷柑時也常會選擇整箱購買，徐惠瑩表示，民眾可選擇在通風陰涼處常溫保存或冷藏保存，常溫保存約可放2週，但一定要在通風陰涼處，以降低茂谷柑的呼吸作用，並且要避免疊壓，果實要取出平放，避免下層果實受壓而受損發霉，常溫保存的茂谷柑在辭水（水分微散）後風味會更甜。

若要長期保存，徐惠瑩表示，可裝入塑膠袋或夾鏈袋後放入冰箱，可保存1個月，若是單顆包裝的茂谷柑，可用廚房紙巾包裹並將蒂頭朝下放置，可更有效延長鮮度，雖然可放較久，徐惠瑩仍提醒，水果一定要趁鮮食用。

茂谷柑除鮮食外，徐惠瑩表示，民眾也可榨汁後混氣泡水，就成清爽的天然柑橘汽水，或者將茂谷柑作為沙拉原料，或和乳酪與優格等一起食用，酸甜可口又解膩。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中