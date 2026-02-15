春節整箱買也不怕 農糧署授茂谷柑保存法

春節期間正是茂谷柑盛產的季節。（農糧署提供）

〔記者楊媛婷／台北報導〕春節假期吃大魚大肉，一定要來點水果均衡一下，茂谷柑正當季，又有豐富維生素C與膳食纖維，更有「大吉大利」的吉祥意涵，不過要選出上等的茂谷柑也有小訣竅，農業部農糧署中區分署表示，民眾選購茂谷柑要把握3大原則，蒂頭要微青綠，果皮要細緻，外型扁平渾圓者為佳品。

冬天正是台灣柑橘類水果盛產的季節，有「柑橘之王」美譽的茂谷柑外皮金黃圓潤喜氣，家中擺上一盤茂谷柑，增添來年祈願吉祥富貴氛圍，農糧署中區分署副署長徐惠瑩表示，茂谷柑是寬皮柑與甜橙的雜交品種，特色為果實中型，果皮薄、光滑、橙紅且果肉細膩多汁，風味濃厚、耐貯運，並富含維生素A、B、C、礦物質、膳食纖維及有機酸等。

對於如何挑選茂谷柑不NG，徐惠瑩表示，民眾可以把握三大原則，首先觀察蒂頭，微青綠代表新鮮；接著看果皮，細緻平滑甜度較高；最後看外型，扁平渾圓且較有重量者多汁、口感也較佳，透過這些秘訣選購的茂谷柑保證鮮甜又多汁。

由於這次春節假期長達9天，民眾購買茂谷柑時也常會選擇整箱購買，徐惠瑩表示，民眾可選擇在通風陰涼處常溫保存或冷藏保存，常溫保存約可放2週，但一定要在通風陰涼處，以降低茂谷柑的呼吸作用，並且要避免疊壓，果實要取出平放，避免下層果實受壓而受損發霉，常溫保存的茂谷柑在辭水（水分微散）後風味會更甜。

若要長期保存，徐惠瑩表示，可裝入塑膠袋或夾鏈袋後放入冰箱，可保存1個月，若是單顆包裝的茂谷柑，可用廚房紙巾包裹並將蒂頭朝下放置，可更有效延長鮮度，雖然可放較久，徐惠瑩仍提醒，水果一定要趁鮮食用。

茂谷柑除鮮食外，徐惠瑩表示，民眾也可榨汁後混氣泡水，就成清爽的天然柑橘汽水，或者將茂谷柑作為沙拉原料，或和乳酪與優格等一起食用，酸甜可口又解膩。

