自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》晨運習慣改成午間運動? 科學證實「這時」運動更護心血管

2026/01/17 11:16

研究表示，上午11時到下午5時運動，對保護心血管的幫助更大；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究表示，上午11時到下午5時運動，對保護心血管的幫助更大；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你是不是經常內疚，自己總是無法在早晨爬起做運動？Nature研究發現，比起早起晨跑，上午11時到下午5時運動，心血管風險可降低28%！

新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」分享，每天早上5點起床，在大家還在跟被窩掙扎時，就已經在公園拍手或跑步的朋友，尤其在冬天真的毅力驚人。

下午運動最護心血管

他引述研究表示，Nature找了92,139個人經科學家追蹤7年，結果發現，雖然有動就比不動好，但運動時間竟然差很多。研究證實，如果你追求的是護心血管，下午運動帶來的獲益，顯著超過了晨練跟夜練

科學家將受試者分為早晨、中午至下午、晚上、混合型4組，並以早晨組作為基準點進行比較。結果發現：與早晨運動組相比，下午運動的人其全死因死亡風險降低 11%，心血管疾病死亡風險降低28%。

研究人員指出，這與人體生理節律密切相關。清晨時段體溫偏低、血壓波動較大，血管仍處於「冷啟動」狀態，此時進行中高強度運動，對心血管系統的負荷相對較高。相反地，11:00到17:00才是黃金時段，體溫上升、神經反應與血管彈性達到較佳狀態，運動效率高、受傷與心血管壓力也較低。

蕭捷健提醒，喜歡晨運的人，暖身就要加倍，下午的人動5分鐘熱身，你就動15分鐘。同時可以融入下午運動點心的概念，就算早上跑過，仍可以在下午2點到5點間，不用換衣服、不用去健身房，在辦公室爬3層樓梯，或是原地開合跳60秒。

蕭捷健總結，如果長輩有高血壓、心血管問題，千萬別再逼他們5點去公園吸冷空氣，下午趁著有太陽、身體最暖的時候再去散步。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中