健康網》晨運習慣改成午間運動? 科學證實「這時」運動更護心血管

〔健康頻道／綜合報導〕你是不是經常內疚，自己總是無法在早晨爬起做運動？Nature研究發現，比起早起晨跑，上午11時到下午5時運動，心血管風險可降低28%！

新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」分享，每天早上5點起床，在大家還在跟被窩掙扎時，就已經在公園拍手或跑步的朋友，尤其在冬天真的毅力驚人。

下午運動最護心血管

他引述研究表示，Nature找了92,139個人經科學家追蹤7年，結果發現，雖然有動就比不動好，但運動時間竟然差很多。研究證實，如果你追求的是護心血管，下午運動帶來的獲益，顯著超過了晨練跟夜練。

科學家將受試者分為早晨、中午至下午、晚上、混合型4組，並以早晨組作為基準點進行比較。結果發現：與早晨運動組相比，下午運動的人其全死因死亡風險降低 11%，心血管疾病死亡風險降低28%。

研究人員指出，這與人體生理節律密切相關。清晨時段體溫偏低、血壓波動較大，血管仍處於「冷啟動」狀態，此時進行中高強度運動，對心血管系統的負荷相對較高。相反地，11:00到17:00才是黃金時段，體溫上升、神經反應與血管彈性達到較佳狀態，運動效率高、受傷與心血管壓力也較低。

蕭捷健提醒，喜歡晨運的人，暖身就要加倍，下午的人動5分鐘熱身，你就動15分鐘。同時可以融入下午運動點心的概念，就算早上跑過，仍可以在下午2點到5點間，不用換衣服、不用去健身房，在辦公室爬3層樓梯，或是原地開合跳60秒。

蕭捷健總結，如果長輩有高血壓、心血管問題，千萬別再逼他們5點去公園吸冷空氣，下午趁著有太陽、身體最暖的時候再去散步。

