寒流一波波 專家示警：耳朵也會「中風」

高壓氧治療突發性耳聾，情境照。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕寒流一波波來襲，不只心血管疾病風險上升，耳朵其實也會「中風」！專家提醒，冬季正是「突發性感音神經性聽力損失」，俗稱「耳中風」的好發期，一旦延誤治療，聽力可能難以恢復。

台大耳鼻喉部主治醫師吳振吉指出，這類突發性耳聾並非長者專屬，從年輕人到中高齡族群都可能發生，目前臨床最常見的原因包括兩大類：

請繼續往下閱讀...

一、病毒在體內潛伏後再度活化，常與近期呼吸道感染、免疫力下降或熬夜有關。

二、內耳微小血管突然阻塞，年紀較大或有糖尿病等慢性病史者，風險相對較高，冬天天冷血管收縮，加上病毒因素，往往成為誘發關鍵。

治療方面，吳振吉表示，目前標準治療以類固醇為主，通常先採口服，若效果不理想，會再評估耳內注射類固醇或高壓氧治療，預後大致呈現「三分法則」，約三分之一可完全恢復，三分之一部分恢復，另有三分之一幾乎沒有改善，若未恢復，因屬內耳損傷，聽力障礙可能是永久性的，他強調，治療愈早效果愈好，原則上7天內是重要時機，但實務上「越早越好」。

日前有一名48歲上班族，清晨起床時，突然發現右耳「像被關掉一樣」聽不到，還伴隨惱人的耳鳴聲，起初以為只是感冒或洗澡進水，直到傍晚症狀未改善才就醫，確診為右耳重度突發性感音神經性聽力損失，所幸未錯過關鍵時機，經治療並搭配聽覺輔具介入，聽力已逐步改善。

中華民國聽力師公會全國聯合會秘書長蔡鋕鑫表示，內耳的供血來自極細小的「迷路動脈」，幾乎沒有備援血管，一旦因低溫導致血管收縮、血液黏稠度上升，短時間缺血就可能讓聽力瞬間受損。臨床上常見患者在清晨或夜晚氣溫驟降時，突然出現聽力下降、耳鳴、悶塞感，甚至合併眩暈，卻誤以為只是感冒或壓力大，選擇觀望，因而錯失治療時機。

蔡鋕鑫也提醒，近年耳中風有年輕化趨勢，35至55歲的高壓上班族並不少見。天冷本就容易讓血管收縮，若再加上熬夜、壓力大、抽菸或咖啡因攝取過多，更可能讓內耳微血管出狀況。是否真的聽力受損，不能只憑感覺，仍需透過專業聽力檢測確認；若經醫師評估需要使用聽力輔具，應選擇合格管道，並留意人員專業資格與後續服務。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法